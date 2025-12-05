petrecerile de revelion din sibiu: cap de afiș, delia la redal expo, la păltiniș arena e cel mai ieftin, în timp ce la hilton costă 1.200 euro

Sibiul propune o varietate de petreceri de Revelion, adaptate tuturor bugetelor. Prețurile pornesc de la câteva zeci de lei și pot ajunge la peste 1.200 de euro pentru cei care aleg un sejur de neuitat.

Sibienii care nu își doresc să cheltuiască o avere pentru noapte de Revelion se pot bucura de concertul din Piața Mare, organizat de către Primăria Sibiu. Line‑up‑ul a fost deja fixat: Cargo va aduce rockul clasic pe scena din Piața Mare, iar DJ-ul sibian Funky Drop va menține atmosfera incandescentă înainte și după numărul principal.

Delia concertează de Revelion la Backyard

Pe 31 decembrie, la Redal Expo, va avea loc „Backyard: New Year’s Eve – The Last Chapter”, o petrecere de Revelion care promite o atmosferă incendiară și un show memorabil.

Pe scenă va urca Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, alături de Sebastian și Alex Zara, pentru o noapte în care muzica, energia și prietenia vor face din despărțirea de 2025 un moment de neuitat.

Accesul se face de la ora 21:00, iar biletele pornesc de la 90 de lei și ajung până la 240 de lei, în funcție de categorie. Cei care vor să prindă loc la una dintre cele mai așteptate petreceri de Revelion din Sibiu sunt sfătuiți să-și achiziționeze biletele din timp, online, de pe platforma oficială a evenimentului, disponibile AICI!

Și dacă vrei să prinzi și o masă bună la cea mai tare petrecere de Revelion din Sibiu, atunci sună la 0743 272 597 și fă o rezervare, încă de pe acum!

Citește și: Delia concertează în Sibiu de Revelion 2026: Backyard promite un show uriaș la Redal Expo

Show cu torțe la Păltiniș Arena

Celebrul Show de Revelion pe pârtiile Păltiniș Arena va avea loc și în acest an. La trecerea dintre ani, pârtiile complexului se vor lumina din torțele instructorilor școlilor de schi și snowboard ale complexului, care vor coborî într-un show demonstrativ. Apoi, 2026 se aprinde în flăcări, la propriu, și prin cercul în flăcări vor sări rideri de top.

SCHI DE NOAPTE (22:00-04:00)

SHOW PE PÂRTIE, Fire and Ice Show

PARTY – ApresSki la baza pârtiei – DJ JONNESSEEY & ANER

Teleschiul principal va fi funcțional noaptea între orele 22:00 – 04:00. Ski Pass-ul de Revelion costă 60 lei, dacă se achiziționează on -line până la data de 30 Decembrie 2025 , sau 80 de lei dacă se achiziționează în ziua de Revelion la fața locului, indiferent de vârstă.

Petrecere care te ține la dans până dimineață: Mainstream Party cu DJ JONNESSEEY & ANER la ApresSki Barul de la baza pârtiilor.

Taxa de intrare la Party, din barul ApresSki este de 60 lei dacă se cumpără on-line până la data de 30 Decembrie 2025, sau 80 lei în ziua de Revelion la fața locului.

Concert de Anul Nou la Filarmonica de Stat din Sibiu

Cel mai așteptat eveniment cultural-monden al sfârșitului de an reaprinde strălucirea Golden Age a jazzului, într-un spectacol semnat de Big Band-ul Radio, dirijat de Simona Strungaru, cu participarea carismaticei soliste Ana Maria Roșu.

Miercuri, 31 Decembrie 2025 – Joi, 01 Ianuarie 2026, între orele 20:00 – 22:00, la Sala Thalia. Biletele costă între 100 și 175 de lei și pot fi achiziționate online.

Arabian Nights la Hotel Ramada

Evenimentul de Revelion de la Hotel Ramada este structurat ca un pachet de trei nopți, desfășurat între 30 decembrie și 2 ianuarie, într-un decor cu influențe orientale și cu activități programate în fiecare seară. Pachetul include cazare, un Welcome Dinner în prima zi, micul dejun și cina festivă de Revelion pe 31 decembrie, iar pe 1 ianuarie sunt oferite micul dejun, brunch-ul și o cină tematică White Party. Programul se încheie pe 2 ianuarie cu micul dejun de plecare, iar serile sunt însoțite de entertainment live.

Costul pachetului complet de trei nopți este de 690 euro/persoană. Pentru cei care nu doresc cazare, există opțiunea de a participa doar la Cina de Revelion, disponibilă la prețul de 1000 lei/persoană. Aceste variante permit alegerea între o experiență extinsă, de mai multe zile, sau participarea exclusivă la seara festivă.

Sejur de Anul Nou la Carpentiere Arena

Pentru Revelion 2026, Carpentiere Arena propune un sejur de minim 3 nopți, între 29 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026. Pachetul include pensiune completă, open bar și mese festive inspirate din gastronomia ardelenească. Atmosfera este animată de muzică live, colinde, dansuri tradiționale, DJ și focuri de artificii la trecerea dintre ani.

Pe tot parcursul sejurului, atmosfera este întreținută de evenimente și activități tematice. Muzica live, colindele, DJ-ul, dansurile tradiționale și cinele festive contribuie la o experiență completă de sărbătoare. Oaspeții se pot bucura de focuri de relaxare în aer liber, cocktailuri de sezon și o selecție de băuturi premium incluse în pachetul open bar.

Perioada sejurului este între 29 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, cu un minim de 3 nopți. Pachetul include pensiune completă, open bar, acces la zona SPA all-season și toate facilitățile resortului.

Pentru mai multe detalii și rezervări, apelează numărul +40 740 053 350 sau consultă oferta completă online.

Citește și: Revelion 2026 All Inclusive la munte, în Mărginimea Sibiului. Experiență memorabilă la Carpentiere Arena

Revelion la Hotel Ștefani

Revelionul 2026 la Restaurant Hotel Stefani este organizat sub forma unui pachet complet de trei nopți, care include cazare în cameră dublă cu demipensiune și acces la programul muzical pregătit pentru această perioadă. Evenimentul reunește muzică live interpretată de Aliana Vecerzan & George Țufă, formația Elegant și DJ Andreas, acoperind astfel întregul interval al sărbătorii cu momente artistice variate.

Costul pachetului este de 2.500 lei/persoană și acoperă toate cele trei nopți de cazare, mesele aferente demipensiunii și participarea la seriile festive organizate.

Revelion tradițional la Hanul Veștem

Revelionul 2026 la Hanul Veștem este organizat sub forma unui pachet de trei nopți, într-o locație aflată în apropierea Sibiului, în cadrul Muzeului Satului. Se oferă cazare în camere duble sau triple, iar programul include trei mic dejunuri, un prânz, două cine și masa festivă de Revelion, care cuprinde muzică, dans și activități dedicate serii de 31 decembrie.

Prețul pachetului este de 1590 lei/persoană, iar copiii beneficiază de reduceri speciale.

Alte petreceri de Revelion în Sibiu

La Symphony by the Lake, programul de Revelion îi aduce în prim-plan pe The Pipers și pe DJ Mircea Mihăilă, care vor susține atmosfera muzicală a nopții dintre ani.

La Liquid, Revelionul este organizat sub forma unui eveniment cu bufet suedez all inclusive. În noaptea dintre ani va concerta Lele. Programul mai include un foc de artificii la trecerea dintre ani și șampanie la ora 00:00. Biletele sunt diferențiate în funcție de dată: 300 lei până la 30 noiembrie, 350 lei până la 15 decembrie, 400 lei până la 30 decembrie, iar categoria VIP este disponibilă la prețul de 500 lei.

Alexandra Stan, la Versailles

Evenimentul de la Versailles propune un Revelion cu muzică live, susținută de Alexandra Stan & Band, completată de seturi ale lui DJ Nicolae Scorvelciu. Oferta include un bufet și prosecco la miezul nopții și un dress code orientat spre Party Glam. Prețul biletelor începe de la 400 lei, cu tarife care pot ajunge până la 700 lei, în funcție de categorie.

Retro Party, la Hilton

Hilton Sibiu propune un concept de Revelion inspirat din atmosfera anilor ’20, cu momente artistice tematice, muzică live susținută de The Humans și un DJ care completează programul serii. Programul este structurat pe trei seri distincte — Retro Party, Glamorous Gala și Swing in the New Year Dinner — toate incluse într-un sejur de trei nopți. Costul pachetului depășește 1300 de euro și acoperă cazarea în perioada Revelionului, accesul la petrecerea retro din noaptea dintre ani și brunch-ul din 1 ianuarie.

Revelion în Piața Mică

În seara de 31 decembrie, oaspeții se vor bucura de un meniu festiv bogat: aperitive variate precum creveți în panko, inele de calamar pane, tartar de somon și cod, chorizo la grătar sau frigărui de mozzarella, urmate de ciorbă de văcuță cu smântână și ardei iute. La felul principal se poate alege între mușchiuleț de porc cu sos de trufe și somon cu sos de piper verde, iar seara se încheie cu tort festiv și gustări dulci și sărate. Open bar-ul inclus oferă băuturi răcoritoare, bere, whiskey, Bailey’s, vinuri Domenii Cotnari, spumant ZAZ și cafea.

Oferta de Revelion de la Old Lisbon include accesul între orele 20:00 și 03:00, iar prețurile variază în funcție de data rezervării: 550 lei/persoană până la 5 decembrie 2025, 590 lei/persoană între 6–15 decembrie și 640 lei/persoană între 16–27 decembrie.

Florin Salam, la Aria Rooftop

Sezonul 2025 se încheie, iar în acest Revelion, Sibiu prinde viață pe Aria Rooftop. Petrecerea de Revelion va include un live show cu Florin Salam și muzică de la Thomas PCZ și C.A. Strings. Evenimentul are loc pe 31 decembrie, de la ora 21:00, la Aria Rooftop, Sibiu. Florin Salam anunță că tot în seara de Revelion va concerta și la Aiud.

Petrecere în stil italian la Fain

Petrecerea dintre ani organizată la Fain începe la ora 20:00 și propune o seară spectaculoasă cu muzică live, DJ, măști, dans și un meniu festiv italian pregătit special pentru această ocazie. Oferta include un meniu italian de Revelion la prețul de 550 lei/persoană, iar băuturile sunt disponibile à la carte. Meniul reunește o varietate de aperitive, salate, paste calde, preparate principale și deserturi inspirate din bucătăria italiană și mediteraneană.