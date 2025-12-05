Un sibian a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Individul a incendiat o mașină pe stradă la Cisnădie, iar focul s-a extins la alte două vehicule parcate.
Totul s-a întâmplat în noaptea de 16 spre 17 iunie 2025. În jurul orei 02:00, în timp ce se afla pe strada Florilor din orașul Cisnădie, individul a incendiat un autoturism marca BMW, parcat pe partea dreaptă a străzii, folosind o substanță inflamabilă. Mașina a fost distrusă, iar focul s-a extins la alte două vehicule parcate în apropiere, creându-le proprietarilor un prejudiciu de 25.000 lei, respectiv un prejudiciu de 6.000 lei, potrivit rejust.ro.
De curând, Judecătoria Sibiu a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății privind săvârșirea infracțiunii de distrugere. Bărbatul locuiește la Cisnădie, este necăsătorit, are studii gimnaziale și are antecedente penale. În prezent el se află sub control judiciar.
Ultima oră
- Piroman trimis în judecată: a incendiat un BMW la Cisnădie 2 minute ago
- Cod galben de vânt puternic: este valabil și pentru unele zone din județul Sibiu 23 de minute ago
- Avalanșă de solicitări pentru pentru buletinul electronic: sibienii au depus deja peste 25.000 de cereri 48 de minute ago
- Gesturile mici fac minuni: Sibienii, invitați la primul „Bazar de Fapte Bune” al județului 2 ore ago
- Un sibian cucerește Japonia! Ovidiu Cărpușor, singurul român prezent la Tokyo International Art Fair / foto 2 ore ago