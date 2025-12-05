piroman trimis în judecată: a incendiat un bmw la cisnădie 

Un sibian a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Individul a incendiat o mașină pe stradă la Cisnădie, iar focul s-a extins la alte două vehicule parcate.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 16 spre 17 iunie 2025. În jurul orei 02:00, în timp ce se afla pe strada Florilor din orașul Cisnădie, individul a incendiat un autoturism marca BMW, parcat pe partea dreaptă a străzii, folosind o substanță inflamabilă. Mașina a fost distrusă, iar focul s-a extins la alte două vehicule parcate în apropiere, creându-le proprietarilor un prejudiciu de 25.000 lei, respectiv un prejudiciu de 6.000 lei, potrivit rejust.ro.

De curând, Judecătoria Sibiu a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății privind săvârșirea infracțiunii de distrugere. Bărbatul locuiește la Cisnădie, este necăsătorit, are studii gimnaziale și are antecedente penale. În prezent el se află sub control judiciar.