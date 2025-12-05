polițiștii care au bătut copii în școală la apoldu de jos, cercetați disciplinar: a fost sesizat și parchetul

Un caz revoltător a avut loc, în urmă cu o săptămână, la Apoldu de Jos. Mai mulți copii au fost bătuți de doi polițiști în școala din localitate. Agenții, împreună cu șeful poliției din Miercurea Sibiului, sunt cercetați disciplinar. De asemenea, a fost sesizat și Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Mai mulți părinți din Apoldu de Jos au sesizat poliția după ce copiii lor au fost agresați de doi agenți chiar în incinta școlii în care învață. Totul s-a întâmplat în 27 noiembrie, când doi polițiști au intrat în unitatea de învățământ și i-au chestionat pe cei 8 elevi, bănuindu-i că ar fi comis un furt din biserica din sat.

Ora de Sibiu a discutat cu trei dintre părinți, aceștia povestind întreagă scenă. Ei au precizat că au făcut sesizări la poliție în urma celor întâmplate, cerând să fie luate măsuri de urgență.

În urma plângerilor formulate de părinți, șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a dispus să fie efectuate verificări de către specialiștii Compartimentului Control Intern. Cei doi polițiști, dar și șeful poliției din Miercurea Sibiului, sunt acum cercetați disciplinar. „(…) au rezultat indicii privind posibile abateri disciplinare, motiv pentru care s-a declanșat cercetarea disciplinară față de 3 polițiști din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiu”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Totodată, în paralel, a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, raportat la activitățile desfășurate de cei doi polițiști care s-au prezentat în unitatea de învățământ, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe.

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că nu tolerează astfel de comportamente, iar agenții în cauză vor fi trași la răspundere. „Reafirmăm poziția noastră de toleranță zero față de astfel de comportamente și asigurăm întreaga comunitate că orice sesizare de acest gen, de abatere din partea polițiștilor de la normele ce le reglementează activitatea, sunt tratate cu maximă seriozitate și celeritate”, a adăugat Lazăr.