purcărete revine magistral la sibiu: fabulosul univers al „1001 de nopți”, recreat într-un spectacol sold out pentru 9 reprezentații / video

Regizorul Silviu Purcărete a vorbit astăzi, la Teatrul Național „Radu Stanca” (TNRS) Sibiu, despre noul său spectacol, care își așteaptă premiera în această seară la ora 19:00. Sala se anunță plină: biletele sunt sold out de luni întregi, interesul publicului pentru noua producție fiind uriaș.

Spectacolul „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” construiește un univers teatral desprins din țesătura fabuloasă a 1001 de nopți. Piesa urmărește aventura lui Abul Hossein, un tânăr yemenit care pornește într-o călătorie inițiatică prin deșert, într-un spațiu populat de spirite, iluzii, încercări și întâlniri miraculoase.

Purcărete propune o suită de tablouri poetice, în care umorul, misterul și melancolia se împletesc, iar realul și fantasticul se suprapun într-o atmosferă vizuală caracteristică stilului său.

Purcărete: „Construim un mozaic, nu o dramatizare”

Regizorul Silviu Purcărete a explicat modul în care se raportează la universul vast al 1001 de nopți și la structura specială a textelor care au inspirat spectacolul.

„O mie și una de nopți nu este un text dramatic. Este un corpus de povești arabe, persane, indiene, o tradiție foarte veche și foarte variată. Nu dramatizăm aceste povești – nu luăm textul X și îl transformăm în dialog –, ci construim un mozaic spectaculos, cu elemente din diferite povestiri, cu imagini, muzică și atmosferă.”

Purcărete a insistat asupra caracterului liber și inspirat al construcției:

„Este un spectacol autonom. Ne-am inspirat din teme, fragmente și motive, pentru a crea un univers scenic propriu. Spectacolul nu va epuiza bogăția „1001 de nopți”, dar poate vă va face să citiți aceste texte fabuloase.”

Revenirea la 1001 de nopți după un sfert de secol

Regizorul a amintit și legătura profundă cu spectacolul realizat în urmă cu 25 de ani:

„Acum 25 de ani am creat „Pilaful și parfum de măgar”, bazat tot pe universul acestor povești. Acum ne întoarcem la aceleași izvoare, dar cu alte mijloace, alte experiențe, altă maturitate artistică. E o reîntâlnire cu o lume inepuizabilă.”

Purcărete a rememorat și istoria traducerilor, subliniind importanța ediției românești:

„Culegerea a fost tradusă excepțional de Haralambie Grămescu. Este un corpus imens. Fără lectură, nu vei cunoaște această capodoperă. Spectacolul nostru e doar o invitație.”

Dragoș Buhagiar despre spațiul scenic: o continuare a unui drum comun

Scenograful Dragoș Buhagiar a vorbit despre colaborarea de peste 16 ani cu Purcărete, pe care o vede ca pe un parcurs organic:

„Cadrul în care Silviu a dezvoltat mizanscena este unul deschis, atât ca formă cât și ca sens. Publicul poate să-și aducă propria poveste. Ani întregi am evoluat împreună, ca într-o călătorie artistică.”

El a vorbit despre procesul creativ ca despre o aventură comună:

„Procesul îmi place mai mult decât produsul. Lucrând cu Silviu și cu actorii, descoperi, primești, creezi în dialog.”

Chiriac: „Purcărete este un creator prezent la toate cele 33 de ediții ale festivalului”

Directorul TNRS Constantin Chiriac a subliniat unicitatea prezenței lui Purcărete în istoria recentă a teatrului sibian:

„Domnul Purcărete e singurul regizor prezent cu spectacole la toate edițiile festivalului din ultimii 33 de ani. Colaborarea noastră începe în 1997, continuă cu atelierele din 1998–1999 și ajunge acum la al 15-lea spectacol creat împreună.”

Chiriac a completat printr-un elogiu adus echipei artistice:

„Este o atmosferă extraordinară de muncă și creație. Zi și noapte s-a lucrat pentru acest spectacol.”

O premieră care readuce farmecul Orientului pe scena sibiană

Silviu Purcărete a explicat faptul că ,,O mie și una de nopți” este un corpus de povești din spațiul islamic – din Orientul Apropiat, din Egipt, Maroc și până în India, o culegere care are numeroase variante. O primă variantă europeană a apărut în urmă cu 400 de ani, în franceză. Chiar și titlul O mie și una de nopți nu indică un număr exact de povești; în limba arabă expresia „o mie și una” este folosită pentru a desemna o cantitate foarte mare, nedefinită.

„Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” se anunță a fi o producție densă vizual, muzical și narativ, o explorare liberă a imaginilor, simbolurilor și misterelor din 1001 de nopți, filtrate prin stilul inconfundabil al lui Silviu Purcărete.

Premiera are loc în această seară, 5 noiembrie, pe scena TNRS și marchează un nou capitol în colaborarea dintre regizor și teatrul sibian.