șansă uriașă pentru românia la campionatul mondial 2026: pică într-una dintre cele mai ușoare grupe!

Dacă va câștiga play-off-ul din martie, România va ajunge în Grupa D a Cupei Mondiale 2026, alături de SUA, Paraguay și Australia. Tragerea la sorți a avut loc vineri seara la prestigiosul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, unde au fost stabilite cele 12 grupe ale turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

România, cu un picior la Mondial… dacă trece de baraj

„Tricolorii” nu sunt încă între cele 42 de națiuni calificate, dar își păstrează șanse reale prin barajul UEFA din martie 2026. România intră în barajul C, unde va întâlni Turcia sau Kosovo, iar în finală posibili adversari sunt Slovacia sau Kosovo. Dacă se impune, România intră automat în Grupa D.

Grupa D – Cupa Mondială 2026

SUA

Australia

Paraguay

România / Turcia / Slovacia / Kosovo

Pentru România, acesta ar fi unul dintre cele mai bune scenarii posibile, având în vedere că a evitat echipe precum Brazilia, Argentina, Anglia, Franța sau Germania.

Meciul de deschidere: Mexic – Africa de Sud

Campionatul Mondial va debuta spectaculos cu duelul Mexic – Africa de Sud, într-un format extins, cu 48 de echipe împărțite în 12 grupe.

Componența completă a grupelor

Grupa A

Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, câștigătoarea barajului D (Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda)

Grupa B

Canada, Elveția, Qatar, câștigătoarea barajului A (Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia)

Grupa C

Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D

SUA, Australia, Paraguay, câștigătoarea barajului C (Slovacia/Kosovo – Turcia/România)

Grupa E

Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao

Grupa F

Olanda, Japonia, Tunisia, câștigătoarea barajului B (Ucraina/Suedia – Polonia/Albania)

Grupa G

Belgia, Iran, Egipt

Grupa H

Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde

Grupa I

Franța, Senegal, Norvegia, câștigătoarea barajului intercontinental 2 (Irak – Bolivia/Surinam)

Grupa J

Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K

Portugalia, Columbia, Uzbekistan, câștigătoarea barajului intercontinental 1 (Congo – Jamaica/Noua Caledonie)

Grupa L

Anglia, Croația, Panama, Ghana

România în drumul spre Mondial

Naționala a ratat calificarea directă, terminând preliminariile europene pe locul 3, dar performanțele din UEFA Nations League o mențin în cursă. Ultimele patru locuri pentru Europa se vor decide în martie 2026.

Dacă România reușește să treacă barajul, va reveni la un Campionat Mondial pentru prima dată după 1998.