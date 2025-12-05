schimbare importantă pentru sibieni: secția 1 poliție sibiu se mută temporar

Secția nr. 1 Poliție Urbană Sibiu funcționează, începând de astăzi, într-o nouă locație provizorie, ca urmare a lucrărilor de reparații efectuate de proprietarul clădirii în care își desfășura activitatea până în prezent.
Sediul a fost relocat pe strada Ștefan cel Mare nr. 159, unde polițiștii vor activa până la finalizarea intervențiilor.
Potrivit informațiilor transmise, lucrările sediului de pe strada Nicolae Iorga din Sibiu sunt estimate să se încheie până la data de 31 decembrie 2025. În tot acest interval, ofițerii și agenții Secției 1 își vor continua activitatea fără schimbări în ceea ce privește aria de responsabilitate, intervențiile și misiunile urmând să se desfășoare în mod normal în zonele arondate.
Pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile polițienești, sesizările și reclamațiile pot fi depuse la sediul Poliției Municipiului Sibiu, accesibil în această perioadă din strada Pluto. Alternativ, persoanele interesate pot transmite solicitări la adresa de e-mail munsibiu@sb.politiaromana.ro sau pot apela numărul de telefon 0269/208211. Este disponibil și faxul 0269/213201.
