școala se schimbă: fără teme la clasa pregătitoare și fără teme în vacanțe

Este oficial! Elevii vor primi teme pentru acasă diferențiate, unele obligatorii și altele facultative, conform unui ordin semnat vineri, 4 decembrie, de ministrul Educației, Daniel David.

Potrivit documentului, temele trebuie să fie adaptate astfel: o temă obligatorie, de dificultate medie, destinată tuturor elevilor din clasă, și teme suplimentare, opționale, care pot fi individualizate și folosite pentru consolidarea cunoștințelor sau pregătirea pentru performanță.

Potrivit Mediafax, clasele pregătitoare nu vor primi teme pentru acasă. Mai mult, durata temelor obligatorii este limitată: la învățământul primar, maximum o oră pe zi, iar pentru celelalte niveluri preuniversitare, nu mai mult de două ore. Directorii și diriginții sunt responsabili pentru respectarea acestor norme.

De asemenea, pentru fiecare disciplină, o temă mai amplă sau de sinteză poate fi stabilită doar o dată pe modulul de învățare.

În vacanțe, elevii din ciclul primar și gimnazial, în mod normal, nu vor primi teme obligatorii, ci doar exerciții facultative.

Ministerul subliniază că temele nu trebuie să suprasolicite fizic sau emoțional elevii, să limiteze timpul liber dedicat recreerii și nici să accentueze diferențele dintre elevii performanți și cei cu dificultăți. Totodată, tema nu poate fi folosită ca formă de pedeapsă.

„Această reglementare creează un mediu educațional sănătos și plăcut, care sprijină atât copiii, cât și cadrele didactice. Ea permite flexibilizarea temelor în funcție de nevoile elevilor: de la consolidarea cunoștințelor la performanță, cu relevanță practică în viața de zi cu zi”, a declarat Daniel David.