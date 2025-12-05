sibiu trece pe energie solară: un parc fotovoltaic va acoperi 30 la sută din consumul instituțiilor din subordinea consiliului județean

Consiliul Județean Sibiu investește în energie verde prin montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice și amenajarea unui parc fotovoltaic la Ațel, ce va putea asigura aproximativ 30% din consumul de energie al clădirilor aflate în administrarea sa.

Noile investiții ar putea reduce facturile la energie în unitățile destinate serviciilor sociale și educative cu până la 90%.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizare energetică la nivelul unor clădiri aflate în proprietatea UAT Județul Sibiu”, derulat în cadrul Fondului pentru Modernizare, Program – cheie nr. 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Valoarea totală a investiției este de 17.946.933,64 lei (TVA inclus) dintre care 16.429.828,96 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, restul fiind asigurat din bugetul local. Proiectul vizează montarea de panouri fotovoltaice pe 10 cladiri aflate în proprietatea Consiliului Județean Sibiu, precum și construirea unui parc fotovoltaic în comuna Ațel.

„Tranziția spre o economie verde înseamnă pași concreți, iar prin semnarea acestui contract arătăm că, în județul Sibiu, obiectivele europene – un continent neutru din punct de vedere climatic și comunități care merg împreună pe acest drum – devin o realitate la care contribuim zi de zi. Construim împreună un viitor mai curat, în care folosim resursele cu grijă”, a declarant Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Investiția are două obiective principale:

Panouri fotovoltaice pe clădirile aflate în proprietatea CJ Sibiu care au ca destinație servicii sociale din Sibiu, Turnu Roșu, Săliște, Agârbiciu, Biertan, Dumbrăveni, Cisnădie. Puterea instalată totală va fi de 527 kWp, cu o producție anuală estimată de 611,68 MWh, reducând emisiile de CO2 cu 374,3 tone/an. Facturile acestor centre ar putea scădea cu până la 90%, reducând semnificativ cheltuielile din bugetul public.

Parc fotovoltaic în comuna Ațel cu o putere de 2 MW, echipat cu 3.384 panouri și 20 de invertoare. Se estimează o producție anuală de 2.727,55 MWh, reducând emisiile de CO2 cu 1.668,99 tone/an. Proiectul include și toate lucrările necesare pentru funcționarea optimă a centralei, de la structura de susținere și rețele electrice, până la sistem de monitorizare, automatizare, iluminat exterior și securitate video. Parcul va acoperi aproximativ 30% din consumul total de energie al tuturor clădirilor care aparțin de Consiliul Județean Sibiu.

Următoarea etapă a proiectului va consta în organizarea unei licitații pentru selecția prestatorilor de servicii de proiectare și execuție, proces ce va asigura implementarea cu succes a soluțiilor de eficiență energetică prevăzute în proiect.

Proiectul urmărește reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale și creșterea utilizării energiei regenerabile în instituțiile publice din județ

În total, proiectul va aduce o capacitate instalată de 2,527 MW, cu o producție anuală estimată de 3.339,23 MWh.