tânăr de 18 ani, reținut după un furt de 15.000 lei din casa unei femei din tălmaciu

Ieri, 4 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au reținut un tânăr în vârstă de 18 ani, din localitatea Roșia, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Acesta este acuzat că la data de 6 noiembrie, ar fi pătruns fără drept în locuința unei femei de 27 de ani din Tălmaciu, de unde ar fi sustras suma de aproximativ 15.000 lei.
În baza probatoriului administrat, față de tânărul de 18 ani s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.
Ultima oră
- IONY te pregătește pentru iarna la volan: reduceri la acumulatori și anvelope 3+1 gratuit cu montaj inclus 14 minute ago
- Concursul pentru postul de manager al Muzeului Brukenthal se reia: se schimbă comisia 20 de minute ago
- Damian Drăghici aduce „Meditații Lăutărești” la Sibiu. Cadoul muzical perfect pentru cei dragi 21 de minute ago
- Pantofi creați la Sibiu în serialul momentului: Mindy îi poartă în ”Emily in Paris” / video foto 29 de minute ago
- Târgul Faptelor Bune de Moș Nicolae se ține la Biserica Evanghelică Cisnădie 31 de minute ago