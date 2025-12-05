tânăr de 18 ani, reținut după un furt de 15.000 lei din casa unei femei din tălmaciu

Ieri, 4 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au reținut un tânăr în vârstă de 18 ani, din localitatea Roșia, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Acesta este acuzat că la data de 6 noiembrie, ar fi pătruns fără drept în locuința unei femei de 27 de ani din Tălmaciu, de unde ar fi sustras suma de aproximativ 15.000 lei.

În baza probatoriului administrat, față de tânărul de 18 ani s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.