tânăr din sibiu, acuzat de fraude informatice, lăsat liber: a luat un credit pe numele unui bătrân și i-a furat banii

În cazul sibianului care ar fi făcut ilegal un credit de nevoi personale, folosind identitatea unui alt bărbat, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Mai exact, sibianul în vârstă de 25 de ani era bănuit că ar fi implicat în obținerea frauduloasă a unui credit bancar de peste 25.000 de lei, contractat ilegal pe numele unui bărbat de 61 de ani din Sibiu.

După obținerea sumei de bani, suspectul a transferat-o în conturile proprii, după care a făcut plăți către site-uri de jocuri de noroc. O parte din bani i-a retras de la mai multe bancomate din județul Sibiu.

Reținut pentru 24 de ore, acesta a fost considerat de instanță ca neprezentând un pericol public iminent și a fost plasat sub control judiciar.