târgul faptelor bune de moș nicolae se ține la biserica evanghelică cisnădie

Pe 6–7 decembrie, la Biserica Evanghelică Cisnădie, are loc Târgul Faptelor Bune de Moș Nicolae, un eveniment comunitar organizat de BNI Power, dedicat sprijinirii proiectelor locale și cauzelor care aduc bine în comunitate. Printre acestea se numără și susținerea taberei anuale pentru copiii cu deficiențe de auz, organizată de Asociația Ascultă Viața.

Evenimentul transformă tradiția lui Moș Nicolae într-o sărbătoare a binelui și a generozității împărtășite, reunind familii, antreprenori și membri ai comunității într-un cadru festiv, autentic și plin de emoție.

Două zile de activități pentru toate vârstele

Târgul include 2 zile, 11.00 – 17.00, și o serie de activități pentru copii, părinți și întreaga comunitate:

ateliere creative și educative pentru copii

ateliere părinte–copil

concerte de colinde și recital de orgă

Bazarul Bunătății – produse realizate de antreprenorii BNI Power

Foodcourt – zona de mâncare & gustări

donații tip Shoebox – „Cutiile recunoștinței”

tombolă și momente speciale

Atmosfera este completată de decoruri de sezon, colinde, surprize și mici acte de bunătate care dau sens lunii decembrie.

Scopul evenimentului: susținerea inițiativelor care aduc valoare comunității

Târgul Faptelor Bune își propune să adune laolaltă oameni, resurse și energie pozitivă pentru a sprijini proiecte importante din comunitate. Fondurile colectate vor fi direcționate către cauze locale care contribuie la dezvoltarea copiilor, tinerilor și familiilor din zonă.

Una dintre inițiativele care va beneficia de sprijin este tabăra anuală destinată copiilor cu deficiențe de auz, organizată de Asociația Ascultă Viața, un proiect ce oferă copiilor acces la experiențe educaționale, sociale și de integrare.



Pe lângă aceasta, BNI Power urmărește să identifice și alte nevoi relevante din comunitate și să distribuie fondurile acolo unde ele pot genera cel mai mare impact.



„Târgul Faptelor Bune este mai mult decât un eveniment, este o inițiativă prin care aducem oamenii împreună în jurul unei nevoi comune: dorința de a face bine. Prin colaborare, fiecare dintre noi poate contribui la schimbări reale în comunitate. Ne dorim ca energia și legăturile create aici să continue în proiecte concrete și în sprijin pentru cei care au nevoie” au transmis reprezentanții BNI Power.

Evenimentul se desfășoară la Biserica Evanghelică Cisnădie, pe 6–7 decembrie, 11:00–17:00. Intrarea este 10 lei pentru adulți iar copiii intră gratuit.

Despre organizatori

BNI Power este un grup sibian de antreprenori dedicat dezvoltării comunității prin colaborare, educație și implicare socială. Parte din BNI, cea mai mare rețea globală de business networking, prezentă în peste 70 de țări, rețeaua conectează antreprenori și creează oportunități reale de creștere și sprijin reciproc.

Asociația Ascultă Viața sprijină copiii și tinerii cu deficiențe de auz prin programe de reabilitare, consiliere și integrare, oferind suport familiilor în procesul de recuperare auditivă.