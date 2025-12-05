un sibian cucerește japonia! ovidiu cărpușor, singurul român prezent la tokyo international art fair / foto

Artistul plastic Ovidiu Cărpușor, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a participat la Tokyo International Art Fair, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de artă contemporană din lume.

El este singurul artist român selectat în ediția din acest an, o prezență care înscrie din nou Sibiul pe harta globală a culturii.

În fața celor peste 10.000 de vizitatori ai festivalului, Ovidiu Cărpușor a prezentat un concept curatorial centrat pe metamorfozele identității urbane, lucrările sale explorând universul măștilor, arlechinilor și jokerilor, simboluri ale tensiunilor emoționale ale omului modern. Picturile sale funcționează atât în lumină, cât și în întuneric, datorită tehnicii fluorescente care creează o experiență vizuală dublă, încărcată de simboluri și sens.

Participarea la Tokyo vine după o carieră solidă construită prin educație artistică aprofundată în Sibiu și București, perfecționată apoi la Florența. Artistul este Doctor în Arte Plastice și Decorative, membru UAP și un nume deja validat prin peste 400 de expoziții personale și de grup în Veneția, Viena, Londra, New York, Istanbul, Rotterdam, Los Angeles sau Budapesta.

La Tokyo, în centrul expozițional Roppongi, lucrările sale au atras personalități din mediul cultural și de business, confirmând impactul vizual și conceptual al unui artist care reușește să îmbine esteticul cu reflecția asupra identității contemporane.

Prin maturitatea viziunii sale artistice, Ovidiu Cărpușor se afirmă drept una dintre cele mai consistente prezențe românești pe scena internațională, un ambasador cultural care duce cu el, în fiecare expoziție, și moștenirea artistică a Sibiului.