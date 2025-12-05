urmărire în cisnădie: un tânăr fără permis a fugit de poliție și s-a izbit de un tub de beton

Ieri, 4 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut un cisnădian în vârstă de 19 ani, fiind cercetat penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare.

Potrivit poliției, în jurul orei 17:15, pe strada Sibiului din Cisnădie, echipaje de poliție rutieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea unui autoturism. Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea până pe strada Șelimbărului, unde a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un tub de beton. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

La volan a fost identificat tânărul de 19 ani, în autoturism aflându-se și trei pasageri cu vârste între 17 și 36 de ani, toți din Cisnădie. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul avea număr fals de înmatriculare.

În baza probatoriului, față de tânăr s-a dispus reținerea pentru 24 de ore.