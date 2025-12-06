accident grav la mediaș: o mașină a ricoșat într-un stâlp

Polițiștii sibieni au intervenit de urgență, în seara zilei de 6 decembrie, la un accident rutier produs pe strada 1 Decembrie din municipiul Mediaș.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce se deplasau pe aceeași direcție de mers, cel mai probabil din cauza unei depășiri neregulamentare, șoferul unui autoturism, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în Târnava, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un medieșean de 22 de ani, după care a ricoșat într-un stâlp.

Starea victimelor

-echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui bărbat de 21 de ani care a suferit traumatism cranian, facial și toracic, acesta fiind transportat la CPU Mediaș.

-un alt bărbat, în vârstă de 21 de ani a suferit un traumatism abdominal și mai multe zgârieturi, fiind transportat de echipajul SMURD la spital.

-cea de-a treia victimă a refuzat transportul la spital.