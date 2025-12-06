colinde și vizite educative la centrul social „sfânta treime” din sibiu / foto

Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu, dedicat socializării și petrecerii timpului liber pentru persoanele vârstnice, își continuă misiunea de prevenire a excluziunii sociale și de susținere a reintegrării seniorilor în viața comunității.

Prin activități care încurajează participarea activă, relațiile intergeneraționale și valorizarea experienței de viață, centrul contribuie la creșterea stării de bine și la recâștigarea sentimentului de utilitate al beneficiarilor săi.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, centrul a organizat în lunile noiembrie și decembrie, o serie de activități cultural-educative desfășurate cu binecuvântarea Înaltpreafințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Aceste inițiative au fost posibile prin protocolul de colaborare încheiat între Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” și Școala Gimnazială „Andreiană” din Sibiu.

Vizită intergenerațională la Muzeul de Istorie Naturală

Pe 6 noiembrie, seniorii centrului împreună cu un grup de elevi ai Școlii „Andreiene” au participat la o vizită comună la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Activitatea a fost primită cu entuziasm de ambele generații, vârstnicii împărtășind copiilor cunoștințe și amintiri dobândite de-a lungul vieții.

Prezentarea muzeului a fost realizată de dna Carmen Stănescu, fost muzeograf, care a oferit explicații detaliate despre exponate, transformând vizita într-o veritabilă lecție deschisă.

Colinde și daruri, în așteptarea Sfântului Nicolae

Pe 4 decembrie, centrul a găzduit o nouă activitate intergenerațională, de data aceasta inspirată de apropierea sărbătorii Sfântului Nicolae. Copiii și seniorii au cântat colinde, au recitat poezii și rugăciuni, rememorând tradițiile creștine și vestind bucuria Nașterii Domnului.

În cadrul Atelierului de Creație, vârstnicii au pregătit căciuli tricotate pentru cei mici, ca dar simbolic realizat cu migală și drag. Copiii au primit, totodată, dulciuri, fructe și decorațiuni din partea Departamentului Social Filantropic, ca semn al generozității Sfântului Nicolae. „Ne bucurăm că putem crea astfel de punți între generații, care aduc bucurie de ambele părți”, a declarat Andreea Leru, asistent social principal al centrului.

Un parteneriat model pentru comunitate

Colaborarea dintre Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” și Școala Gimnazială „Andreiană”, desfășurată cu binecuvântarea ierarhului, reprezintă un exemplu de bună practică în promovarea coeziunii sociale, solidarității între generații și a îmbătrânirii active. Activitățile comune sprijină dezvoltarea copiilor, integrarea persoanelor vârstnice și consolidarea unei comunități unite, bazate pe respect și colaborare.

FOTO Mitropolia Ardealului