criminal român prins în marea britanie: a ucis 2 oameni intrând intenționat cu mașina în ei

Un bărbat român în vârstă de 38 de ani, dat în urmărire internațională, a fost arestat în Marea Britanie, după ce în 2021 a provocat un accident rutier intenționat, soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor trei.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița, împreună cu Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Marea Britanie, au colaborat pentru localizarea și reținerea bărbatului. Acesta era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violență în familie în forma omorului calificat.
Accidentul din 2021 a avut loc atunci când bărbatul a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, provocând tragedia.
Urmează ca bărbatul să fie extrădat în România pentru executarea pedepsei.
