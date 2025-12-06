criză energetică în republica moldova: cere sprijin de urgență româniei

Operatorul național Moldelectrica a anunțat sâmbătă că a cerut sprijin de urgență României, după ce rețeaua energetică a Republicii Moldova a ajuns sub presiune în urma unor disfuncții provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Potrivit companiei, un grup energetic esențial pentru alimentarea Moldovei a ieșit din funcțiune, iar liniile de interconexiune cu Ucraina funcționează aproape la limita maximă de încărcare. În aceste condiții, pentru a evita dezechilibrele din rețea, România a fost solicitată să furnizeze energie de avarie pentru câteva ore.

„Ca urmare a perturbațiilor apărute în zona ucraineană aflată în proximitatea Republicii Moldova și a depășirii fluxurilor planificate, am activat mecanismul de ajutor de avarie din partea României, cu titlu preventiv”, a transmis Moldelectrica într-un mesaj public.

Apel către populație pentru consum responsabil

Potrivit Mediafax, operatorul a subliniat că solicitarea către România are rolul de a stabiliza sistemul electroenergetic și de a preveni eventualele suprasarcini sau deconectări în lanț. Totodată, instituția a făcut un apel ferm către consumatori, îndemnându-i să reducă utilizarea energiei în intervalele de vârf.

„Rugăm cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să economisească energie în această perioadă critică, pentru a diminua presiunea asupra rețelei”, a mai transmis compania.

Moldelectrica a precizat că monitorizează permanent situația și că va comunica public orice evoluție semnificativă.