cum a decurs despărțirea lui măldărășanu de jucătorii sibiului. ”a fost un moment trist” / video

După patru ani și jumătate petrecuți pe banca lui FC Hermannstadt, antrenorul Marius Măldărășanu s-a despărțit joi de foștii săi jucători, după o întâlnire emoționantă, la vestiare.

După ce a semnat rezilierea cu FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a mers să își ia ”adio” de la foștii săi jucători, alături de care a trăit clipe frumoase la Sibiu, precum promovarea în Superliga sau finala Cupei României.

Rămas antrenor interimar, Valentin Negru a relatat secvențele emoționante de la despărțirea lui Măldărășanu de jucători.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”A fost un moment trist, după 4 ani jumate petrecuți de el, sunt câțiva jucători care sunt cu el aici de la început, cei din staff, la fel. A fost trist, dar sunt convins că cel puțin lui îi va fi bine și sper și clubului să îi fie la fel” a declarat Valentin Negru, cel care a rămas interimar până la numirea unui alt tehnician.

”Jucătorii s-au simțit responsabili de plecarea lui Măldă”

Negru consideră că jucătorii au devenit mai conștienți de situația critică a echipei abia după plecarea lui Marius Măldărășanu. ”Eu cred că prin plecarea lui ”Măldă”, jucătorii s-au simțit mai responsabili. Adică ei au realizat că și toată lumea cred că realizează că vina nu este doar a lui, e clar că suntem vinovați cu toții, de la antrenorul principal până la jucători, conducere și ultimul om din club. Când lucrurile nu merg bine, toată lumea e vinovată, din păcate, la fotbal plătește antrenorul principal, pentru că el apare tot timpul în față. Probabil jucătorii au realizat acest lucru, s-au simțit responsabili pentru acest deznodământ și și-au dat seama poate de momentul dificil în care suntem” a mai punctat Valentin Negru.

”Poate surveni monotonia”

După patru ani și jumătate la Sibiu, Măldărășanu a mizat în vara trecută pe mulți dintre jucătorii vechi, care au părut însă ștorși de energie în acest sezon. Nici cei nou-veniți în vară nu au adus plusul la care se aștepta staff-ul, astfel că FC Hermannstadt s-a transformat în acest sezon într-o candidată la retrogradare.

”E o discuție, într-adevăr, mai ales în fotbalul actual, sunt excepții cei care care rezistă atât la nivel european, nu doar în România. Nu mai vorbim că mă uit acum, avem cei mai vechi antrenori de doar un an și ceva la Superliga. E chestie de un ciclu, de jucători, poate surveni monotonia, dar eu nu cred că era cazul de schimbare la noi, pentru că am avut meciuri foarte bune. Dar, rezultatele nu sunt cele pe care le-am fi meritat după jocul prestat” crede fostul rapidist.