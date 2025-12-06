din românia spre inima europei: pletl oferă curse zilnice și livrare de colete în austria și germania

Călătoriile lungi pot fi o provocare, însă PLETL transformă drumurile dintre România, Austria și Germania într-o experiență comodă, sigură și accesibilă. Cu o flotă modernă de autocare și servicii concepute pentru confortul pasagerilor – de la Wi-Fi și facilități la bord, până la masă caldă și cafea gratuită – compania reușește să aducă standardele europene de transport mai aproape de pasagerii din România. În plus, prețurile avantajoase și reducerile consistente pentru copii, elevi, studenți, pensionari și grupuri fac din PLETL una dintre cele mai convenabile opțiuni pentru cei care călătoresc frecvent în Germania sau Austria. Astfel, fie că pleci la muncă, la studii, în vizită sau în vacanță, PLETL îți oferă un transport modern, bine organizat și adaptat nevoilor fiecărui pasager.

PLETL, una dintre cele mai mari firme de transport internațional din România, oferă servicii care respectă standardele europene și conectează zilnic România cu numeroase destinații din Austria și Germania. Compania are o istorie de aproape patru decenii, începuturile sale fiind legate de transportul de persoane și colete între Germania și România încă din 1987. Cererea tot mai mare pentru deplasările în Europa de Vest a dus rapid la extinderea activității și la introducerea transportului de persoane.

PLETL a intrat oficial pe piața din România prin deschiderea unui sediu în județul Arad. Ulterior, compania a investit constant în modernizarea și extinderea parcului auto, precum și în dezvoltarea de linii noi din diferite orașe ale țării.

La Sibiu, compania PLETL este prezentă încă din anul 2018, operând curse zilnice către Germania și Austria într-o autogară modernă, situată în Parcul Industrial Vest Sibiu. Autogara oferă condiții moderne și servicii adaptate nevoilor pasagerilor, contribuind la o experiență de călătorie sigură, confortabilă și eficientă. Prin prezența sa în Sibiu, PLETL își consolidează poziția pe piața românească de transport internațional și continuă să dezvolte conexiuni rapide și fiabile între România și Europa Centrală.

Transport așa cum trebuie să fie!

Autocarele moderne din flota PLETL sunt dotate cu Wi-Fi, bucătărie și toalete, iar șoferii profesioniști și cu experiență contribuie la o călătorie sigură și confortabilă. Confortul este un aspect prioritar, astfel încât timpul petrecut pe drum să fie cât mai plăcut și lipsit de oboseală.

Un avantaj important este reprezentat de facilitățile oferite gratuit pasagerilor. La fiecare călătorie, sibienii care merg spre Germania primesc o masă caldă în Ungaria, precum și cafea gratuită. La întoarcerea din Germania, pasagerii beneficiază din nou de o cafea din partea companiei, un gest simplu dar apreciat de călători.

Reduceri la bilete pentru copii, elevi, studenți, pensionari și grupuri

Pletl pune la dispoziția pasagerilor o serie de reduceri avantajoase. Dacă călătoriți însoțiți de copiii dumneavoastră, trebuie să știți că transportul este gratuit pentru copiii cu vârsta mai mică de 2 ani. De asemenea, minorii cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani, plătesc doar jumătate din prețul biletului.

Compania de transport oferă o reducere de 10% și pentru elevi, studenți și pensionari în baza documentelor justificative.

Totodată, grupurile au parte de reduceri avantajoase la bilete:

de la 3 persoane (dus) – 3 euro/persoană;

de la 3 persoane (dus+întors) – 5 euro/persoană;

de la 5 persoane (dus) – 5 euro/persoană;

de la 5 persoane (dus+întors) – 10 euro/persoană;

pentru grupuri mai mari de 10 persoane – Pletl oferă reduceri suplimentare.

De asemenea, călătorii fideli au parte de reduceri suplimentare: la cumpărarea a 6 bilete de același tip în 12 luni (dus sau dus+întors), al șaptelea bilet este gratuit cu condiția ca biletul gratuit să nu depășească 12 luni de la emiterea primului bilet.

În baza biletului de călătorie, fiecare pasager are inclus gratuit transportul pentru 2 valize de un total maxim de 70 kg, cât și un bagaj de mână de 5 kg.

Serviciu profesionist de coletărie: legătura rapidă dintre România și Germania

Pe lângă transportul de persoane, PLETL rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni pentru trimiterea de colete între România și Germania, dar și în sens invers. În special în perioada sărbătorilor, când familiile aflate în vestul Europei încearcă să-și trimită unele altora o parte din „acasă”, serviciul de coletărie devine esențial.

Fie că este vorba despre cadouri, produse tradiționale, haine sau pachete cu lucruri personale, PLETL asigură livrarea lor în condiții sigure, într-un timp rezonabil și la prețuri accesibile. Pentru mulți români plecați în străinătate, autocarele PLETL devin astfel un pod emoțional între ei și familie: un cozonac trimis din Sibiu, o cutie cu bunătăți din Germania, un cadou pentru cei dragi.

În această perioadă încărcată și plină de emoție, compania optimizează logistica pentru ca fiecare colet să ajungă la destinație exact când este nevoie: înainte de Crăciun, de Paște sau în orice alt moment în care distanța pare prea mare.

Curse zilnice Sibiu – Germania

Pletl oferă curse zilnice din Sibiu către Austria și Germania. Plecarea se face la ora 10:00 din autogara proprie aflată pe strada Monaco, nr. 10, vis-a-vis de Aumovio (Continental).

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul companiei www.pletl.ro sau telefonic, la numerele: 0257 561 377, 0732 680 586 și 0732 680 587.