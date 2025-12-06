discursul antrenorului interimar de la fc hermannstadt înainte de meciul de la cluj: “asta o să le spun” / video

În mare criză de puncte, FC Hermannstadt caută să dea lovitura duminică, la Cluj, în meciul cu ”U”, din etapa a 19-a a Superligii.

Rămasă fără antrenorul Măldărășanu, FC Hermannstadt caută să aducă puncte din deplasarea de la Cluj, acolo unde ”U” se bate la play-off și are teoretic prima șansă.

Sibienii au câștigat ultima dată în Superliga pe 21 septembrie, la Rapid, însă de atunci au trecut opt etape fără victorie și criza a devenit acută.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”U” Cluj cu Bergodi pe bancă este pe locul 10, cu 24 de puncte din 18 jocuri și are nevoie de victorie pentru a se menține în lupta pentru play-off.

Interimarul lui FC Hermannstadt, Vali Negru spune că locul Sibiului nu este în subsolul clasamentului. ”Victoria de la Botoșani din Cupă ar trebui să ne dea un pic de încredere, un pic de elan și să credem că putem spera la ceva la Cluj. A fost o săptămână destul de destul de dificilă și pentru jucători, și pentru cei de pe lângă echipă, nu e ușor să te desparți de doi oameni cu care ai lucrat mulți ani. Asta e viața, trebuie să mergem mai departe și să încercăm să scoatem echipa din locul de unde e în acest moment, foarte multă lume crede că locul nostru nu este acolo” a spus interimarul de pe banca sibienilor, Valentin Negru.

”Vor fi schimbări”

Tehnicianul sibienilor anunță schimbări față de echipa care s-a impus la Botoșani. ”Vor fi schimbări, nu știu cât de multe, pentru că avem câteva probleme medicale, unele niște accidentări ușoare, altele datorate unei viroze, pe care și eu am luat-o din plin, dar sperăm ca la ora meciului să facem cele mai bune alegeri. Încercăm să câștigăm, dar până la urmă e important să nu pierzi, eu sper să câștigăm totuși. Am spus că voi face ce este bine pentru pentru club, cât sunt aici, voi încerca să câștigăm cât mai multe puncte și să facem, să spun așa, viața mult mai ușoară celui care va veni după” a declarat Valentin Negru, înainte de plecarea sibienilor la Cluj.

”E greu să fac echipa de start”

Nu vor face deplasarea Balaure (accidentat), Selimovic (exclus din lot), Bârstan (nu are drept de joc contra lui ”U”, de unde este împrumutat) și Neguț (suspendat). Atsfel,interimarul sibienilor este pus în dificultate și trebuie să aleagă între jucătorii care au confirmat la Botoșani și senatorii de drept din perioada lui Măldărășanu.

”E foarte greu să aleg echipa de start, pentru că cei care cărora li s-a oferit șansa în meciul trecut au făcut-o foarte bine. Ceilalți se pregătesc foarte bine, pentru că la noi n-a fost niciodată o problemă de pregătire. Am avut jocuri foarte bune, am avut ambiție, am crezut, dar evenimente nefericite, ratări, cartonașe au făcut ca rezultatele să nu fie cele pe care le așteptam” a mai declarat Valentin Negru.

Meciul ”U” Cluj – FC Hermannstadt se va disputa duminică, de la ora 15.00.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Bejan, Karo, Ciubotaru – L. Stancu, Ivanov, Albu, Oroian – Chițu, Buș.