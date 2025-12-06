gata cu cozile de pe valea oltului: lucrările au fost finalizate mai repede decât era programat

Traficul rutier pe DN7 Valea Oltului, în apropierea Viaductului Cârligul Mic de lângă Călimănești, a fost redeschis complet începând de astăzi, 6 decembrie, ora 14:00.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea anunță că restricțiile instituite în ultimele două săptămâni au fost ridicate, după ce echipele de lucru au reușit să încheie operațiunile mai repede decât era programat.

Intervenția de reparație a rosturilor de dilatație a început pe 21 noiembrie 2025, iar autorizația de execuție permitea desfășurarea lucrărilor până la 19 decembrie. Constructorul a accelerat ritmul, suplimentând personalul zilnic de la 17 la 30 de muncitori, ca urmare a solicitărilor venite din partea Serviciului Rutier Vâlcea. Această mobilizare a contribuit la reducerea semnificativă a duratei proiectului.

Odată cu închiderea șantierului, circulația pe DN7 se desfășoară în condiții normale, pe ambele sensuri. Polițiștii rutieri le recomandă totuși șoferilor să rămână vigilenți, să reducă viteza atunci când situația o impune și să acorde atenție sporită condițiilor de drum și trafic.