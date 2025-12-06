interimarul valentin negru își anunță plecarea de la sibiu. ”e momentul să merg pe drumul meu” / video

Rămas antrenor interimar la FC Hermannstadt după despărțirea de Marius Măldărășanu și Laurențiu Costache, Valentin Negru anunță că va pleca și el de la Sibiu după numirea unui nou principal.

Fost secund doi ani și jumătate la Sibiu, Valentin Negru a rămas la FC Hermannstadt pentru a asigura buna defășurare a lucurilor, până la sosirea unui nou tehnician principal.

Valentin Negru anunță că își dorește o nou provocare în carieră și ia în calcul să meargă ca antrenor principal la o echipă de eșalon inferior, pentru a pune în practică ce a acumulat de la fostul său șef, Marius Măldărășanu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Cred că s-a înțeles greșit ceea ce am spus eu, nu am spus neapărat că vreau să fac un pas în față, în sensul de a rămâne la FC Hermannstadt ca antrenor principal. Eu am avut o experiență mai nefericită la la Tunari, mi-am dat seama că poate nu sunt pregătit în totalitate. Mi-am dorit să lucrez cu cineva de la care să pot învăța, Măldă mi-a oferit această șansă, am învățat în doi ani, poate mai mult decât am învățat până să vin aici. Poate ar fi trebuit să iau decizia asta în vară, pentru că ambiția mea a fost să îmi duc contractul până la capăt, numai că e foarte greu să te rupi când ți-e foarte bine undeva. În momentul acesta, e această situație și probabil că e momentul să plec pe drumul meu, să nu mai rămân secund și să încerc undeva să merg principal, dacă voi avea și oferte” a spus Valentin Negru într-o conferință de presă susținută sâmbătă la Sibiu.

Cu Valentin Negru în postura de antenor interimar, FC Hermannstadt a câștigat în Cupă miercuri la Botoșani, scor 3-1, reușind să se califice în sferturile de finală ale competiției.

Pentru că șefii clubului nu au ajuns încă la un acord cu un alt tehnician, Valentin Negru va rămâne pe banca sibienilor și la jocul de duminică, din Superliga, în deplasare, cu ”U” Cluj.