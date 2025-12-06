noapte de coșmar în păltiniș: brazi prăbușiți peste cabluri, stâlpi și șosea după rafale puternice de vânt / foto

Păltinișul a fost lovit de rafale puternice de vânt în noaptea de 4 decembrie și pe tot parcursul zilei de 5 decembrie, meteorologii emițând un cod galben pentru zona montană, cu viteze ce au atins 90-110 km/h.

Condițiile meteo severe au provocat prăbușirea a patru brazi, fiecare având între 15 și 25 de metri înălțime.

Intervenție rapidă în zona Arena Platoș

Primul incident s-a produs în noaptea de 4 decembrie, când un brad a căzut peste o linie de telecomunicații din zona Arena Platoș. Echipa Serviciului de Pompieri Civili, împreună cu angajați ai Serviciului pentru Situații de Urgență al Primăriei Sibiu, a intervenit prompt și a îndepărtat copacul folosind utilajul special de tractare.

Alți trei copaci doborâți în dimineața zilei de 5 decembrie

Vântul nu a slăbit nici în ziua următoare. Alți trei brazi au fost puși la pământ, dintre care unul a căzut pe o linie de înaltă tensiune, iar altul direct pe carosabil. Pompierii civili au eliberat zonele afectate și au asigurat circulația, prevenind posibile accidente sau avarii suplimentare.

Un pompier civil, permanent în stațiune

Primăria Sibiu menține în Păltiniș un pompier civil în regim de permanență, cu rol esențial în gestionarea situațiilor de urgență. Acesta intervine rapid în astfel de cazuri, înainte ca echipele din oraș să poată ajunge în stațiune, și coordonează solicitările către serviciile specializate, inclusiv operatorul de deszăpezire.

Pe lângă intervențiile directe, pompierul aflat permanent în Păltiniș are sarcina de a patrula zona, de a monitoriza eventualele pene de curent și de a semnala imediat incidentele care pot afecta siguranța turiștilor și a localnicilor.

Rafalele puternice din ultimele zile au demonstrat încă o dată importanța acestui sistem de intervenție rapidă, care contribuie la menținerea siguranței în cea mai veche stațiune montană din România.