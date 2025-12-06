peste un milion de români își sărbătoresc onomastica de sfântul nicolae: obiceiuri și tradiții

Românii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, una dintre cele mai îndrăgite și așteptate zile din calendarul ortodox.

Considerat ocrotitor al copiilor, al marinarilor și al celor aflați în necaz, Sfântul Nicolae este asociat cu generozitatea și faptele bune, iar tradițiile acestei zile s-au păstrat de-a lungul secolelor. Tot astăzi, peste un milion de români își sărbătoresc onomastica, purtând nume derivate din Nicolae sau Nicoleta.

Legenda celor trei fete sărace – originea darurilor din ghetuțe

Una dintre cele mai cunoscute povești despre Sfântul Nicolae este legenda celor trei fete sărace, care nu se puteau căsători din lipsa zestrei. Aflând de drama lor, Sfântul Nicolae le-a aruncat în secret câte un săculeț cu bani, care a căzut în ciorapii sau în ghetele puse la uscat. Din această întâmplare s-a născut tradiția darurilor de Moș Nicolae, lăsate în ghetuțele lustruite de copii în seara de 5 decembrie.

Sfântul Nicolae în istorie – episcopul milostiv din Myra

Potrivit Mediafax, tradiția darurilor are legătură directă cu viața reală a Sfântului Nicolae, episcop al cetății Myra-Lichia (astăzi în Turcia). Provenind dintr-o familie înstărită, acesta și-a împărțit averea celor săraci după moartea părinților, devenind simbol al bunătății, modestiei și ajutorului dezinteresat.

Încă din tinerețe s-a remarcat prin smerenie, purtare aleasă și o viață dedicată învățăturii și rugăciunii. Educat în spirit religios și îndrumat de unchiul său – episcop tot cu numele Nicolae -, a urmat calea preoției, trăind în post și rugăciune, departe de mândrie și de plăcerile lumești.

Un sfânt al miracolelor

Sfântul Nicolae a rămas în tradiția creștină ca unul dintre marii făcători de minuni. Viețile sfinților consemnează ajutorul oferit celor aflați în primejdii pe uscat și pe mare, izbăvirea celor amenințați cu moartea, salvarea celor înrobiți, precum și vindecări miraculoase oferite orbilor, șchiopilor, surzilor sau muților.

În întreaga lume, numele Sfântului Nicolae este asociat cu acte de curaj, generozitate și protecție, fiind venerat atât în Răsărit, cât și în Apus.

Numele celor sărbătoriți de Sfântul Nicolae

Pentru bărbați, cele mai cunoscute forme sunt:

Nicolae, Neculae, Neculai, Nicu, Nicușor, Nicoară, Nicolas, Nikolas, Nikola, Năiță, Laie, Nae, Nic, Nicholas, Nik, Niklas și multe altele.

Pentru femei, sunt sărbătorite:

Nicoleta, Nicola, Nicole, Nicoletta, Nicolina, Niculina, Niculina, Niculina, Niculia, Nika, Niki, Niko, precum și variante tradiționale precum Neculița, Necolina sau Nicolaița.

O tradiție răspândită în întreaga lume

Legenda lui Moș Nicolae s-a răspândit în secolul al XII-lea în Europa, când ziua Sfântului Nicolae a devenit zi dedicată darurilor și actelor caritabile. De atunci, tradițiile au luat forme diferite în fiecare țară, dar mesajul a rămas același: bunătate, generozitate și grijă față de cei aflați în nevoie.

Sfântul Nicolae rămâne, până astăzi, unul dintre cei mai iubiți sfinți, iar tradițiile legate de această zi continuă să aducă lumină și bucurie în casele românilor.