Pe Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș a fost montată prima grindă, anunță constructorul turc Makyol. Conform datelor din platforma Cestrin, stadiul fizic al acestui lot, care leagă Avrig/Mârșa de Arpașu de Jos, este de 12,15%, în timp ce stadiul financiar se situează la 8,40%.
Autostrada Sibiu – Făgăraș va avea o lungime totală de 68,04 km și este estimată să fie finalizată în 2027, potrivit site-ului Economedia.ro
“Progres excelent și organizare bună. Am finalizat instalarea primei grinzi pe autostrada Sibiu-Făgăraș, în cadrul proiectului Lot-2. Sunt convins că vom instala ultima grindă cu același entuziasm și vom finaliza proiectul.”, a spus Taner Kasap, Technical Office Manager Makyol
Proiectul este împărțit în patru loturi:
- Lot 1 – Boița (A1) – Avrig/Mârșa (DJ105G), 14,25 km
- Lot 2 – Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos, 19,92 km
- Lot 3 – Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus, 17,61 km
- Lot 4 – Sâmbăta de Sus – Făgăraș, 16,26 km
Ultima oră
- Traian și Maria Băsescu, Nunta de Aur: au sărbătorit marele eveniment în familie / foto 23 de minute ago
- Șelimbărul, încă o înfrângere: eșec la limită la Afumați o oră ago
- Prima grindă montată pe Lotul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș: care este stadiul lucrărilor / video 2 ore ago
- Zi de sărbătoare pentru pacienții de la Psihiatrie Sibiu: au primit cadouri și momente artistice / foto 3 ore ago
- Weekend important pentru o comună din județul Sibiu: duminica își aleg noul primar 3 ore ago