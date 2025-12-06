prima grindă montată pe lotul 2 al autostrăzii sibiu – făgăraș: care este stadiul lucrărilor / video

Pe Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș a fost montată prima grindă, anunță constructorul turc Makyol. Conform datelor din platforma Cestrin, stadiul fizic al acestui lot, care leagă Avrig/Mârșa de Arpașu de Jos, este de 12,15%, în timp ce stadiul financiar se situează la 8,40%.

Autostrada Sibiu – Făgăraș va avea o lungime totală de 68,04 km și este estimată să fie finalizată în 2027, potrivit site-ului Economedia.ro

“Progres excelent și organizare bună. Am finalizat instalarea primei grinzi pe autostrada Sibiu-Făgăraș, în cadrul proiectului Lot-2. Sunt convins că vom instala ultima grindă cu același entuziasm și vom finaliza proiectul.”, a spus Taner Kasap, Technical Office Manager Makyol

Proiectul este împărțit în patru loturi: