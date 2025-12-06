remiză albă în derby-ul superligii sibiu. cine este liderul în pauza de iarnă
Foto: ACS Păltiniș Rășinari

Primele două clasate din Superliga Sibiu, ACS Păltiniș Rășinari și ACS Bradu au remizat sâmbătă, scor 0-0.

Pe un teren greu după ploile din ultimele zile, Păltiniș Rășinari și ACS Bradu au remizat, scor 0-0, în etapa a 14-a din Superliga, ultima din acest an. A fost un rezultat care nu a nemulțumit niciuna dintre combatante, pentru că Păltiniș Rășinari și-a menținut poziția de lider, iar ACS Bradu și-a consolidat locul 2.

Interstar Sibiu și Voința Sibiu au pierdut puncte prețioase în această etapă, pe care le pot regreta la finalul sezonului regular, în primăvară, pentru că Agnita s-a apropiat la doar o lungime.

Interstar a remizat miercuri, în devans, 3-3 la Tălmaciu, cu ACS. Interstar este revelația acestui sezon de Superligă, dar mai are de tras până să își asigure un loc în primele patru clasate.

Voința Sibiu a risipit și ea două puncte mari sâmbătă, după remiza de pe teren propriu, 1-1 cu FC Avrig. Voința își vede amenințată poziția de play-off.

FC Agnita a câștigat acasă, 3-1 cu Alma Sibiu și echipa lui Dumitru Solomon s-a apropiat la un singur punct de zona de play-off, cu patru etape înainte de finalul sezonului regular, care se vor desfășura în primăvară.

Practic, Păltiniș Rășinari și Bradu sunt sigure de play-off, în timp ce pentru celelalte două locuri se luptă cu șanse egale trei echipe: Interstar, Voința și Agnita.

În play-off, punctele se vor înjumătăți, în același mod ca în Superliga României, astfel că toate cele patru echipe careor ajunge în această fază vor avea șanse la titlul județean.

