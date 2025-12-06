șase seri magice la sala thalia: recitaluri, jazz, artă și tradiții sub aceeași cupolă

Filarmonica Sibiu va găzdui, între 9 și 14 decembrie, evenimente dedicate valorificării patrimoniului cultural al minorităților etnice din România.a

În inima țării, cetatea devine spațiu de dialog intercultural între artiști și public. Filarmonica de Stat Sibiu anunță cu entuziasm ediția a V-a a proiectului „Daruri Muzicale”, care marchează Zilele Minorităților Naționale din România, sărbătorite anual pe 18 decembrie.

La Sala Thalia vor avea loc șase concerte și recitaluri ce îmbină sonorități tradiționale cu reinterpretări moderne, alături de o expoziție de artă contemporană, toate dedicate promovării prieteniei și respectului între comunități.

PROGRAM

Marți, 9 decembrie, ora 19.00

Saxofonistul Primo Salvati propune o călătorie sonoră care transformă Turnul Gros într-un capitol viu al unei povești comune.

Vernisaj expoziție de artă contemporană

Expoziția este organizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Sibiu.

Miercuri, 10 decembrie, ora 19.00

Muzica trupei Koszika & The Hotshots condimentează stilurile indie, funk, soul și jazz-pop cu arome transilvănene.

Joi, 11 decembrie, ora 19.00, Sala Thalia

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu

Dirijor: Hermann Szabolcs

Solist: Tálas Áron – pian

asCULTă:

Wolfgang Amadeus Mozart – Uvertura din opera „Nunta lui Figaro” K.492

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul pentru pian și orchestră nr. 27, în Si b major, K.595 (varianta originală și jazz)

Wolfgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 39 în Mi b major, KV 543

Vineri, 12 decembrie, ora 19:00

Concert Gypsy Jazz

Florin Pană Trio

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19:00



Concert Noise Linguistix Quartet

Ansamblul bulgar de jazz contemporan Noise Linguistix este centrat în jurul talentului compozițional și interpretativ al fondatorului său, basistul Mihail Ivanov, recunoscut pentru sound-ul original și colaborările diverse pe care le abordează.

Duminică, 14 decembrie, ora 19:00

Ștefan Cazacu – violoncel

Cătălina Bordeanu – pian

asCULTă:

E. Bloch – Prayer

M. Bruch – Kol Nidrei op.47

D. Popper – Rapsodia ungară op.68

P. Constantinescu – Cântec vechi

B. Bartók – Dansuri populare românești

A. Arutunian – Impromptu

R. Schumann – Fantasiestücke op.73

Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Filarmonicii de Stat Sibiu, pe iabilet.ro sau în aplicația mobilă Filarmonica Sibiu App. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de 50% reducere, în limita locurilor disponibile.

Posesorii pachetelor de bilete pentru trimestrul I al Stagiunii 2025/2026 “Carl Filtsch” au acces inclus la aceste concerte.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.



„Daruri Muzicale 2025” este un proiect organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, cofinanțat de Primăria municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2025.