șelimbărul, încă o înfrângere: eșec la limită la afumați

CSC 1599 Șelimbăr a cedat sâmbătă, la Ghermănești, 0-1 cu CS Afumați, în etapa a 16-a a Ligii 2.

Afumați și Șelimbăr au oferit sâmbătă un meci frumos la Ghermănești, cu multe faze interesante. La pauză a fost egalitate, scor 0-0.

Afumați a deschis scorul în minutul 66, când A. Iamandache a marcat cu un șut lobat, peste portarul Măluțan.

Șelimbărul putea egala, dar a trimis mingea în bară. În minutul 80, ilfovenii au primt penalty, dar portarul Măluțan a blocat șutul lui Fatai.

Echipa pregătită de Eugen Beza are două eșecuri consecutive și rămâne în subsolul clasamentului în Liga 2, cu 13 puncte din 16 meciuri, fiind situată pe locul 17.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Wiktorski, Natea, S. Șerban – Al. Luca, Boboc – D. Benzar, A. Șerban, P. Petrescu – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza