sorana cîrstea, anunțul momentului în românia: decizie majoră pentru anul 2026

Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA și una dintre cele mai constante prezențe ale tenisului românesc din ultimele două decenii, a anunțat sâmbătă că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026.

Decizia a fost comunicată într-un mesaj amplu publicat pe Instagram, în care jucătoarea în vârstă de 35 de ani vorbește despre atașamentul ei profund față de tenis și despre dorința de a încheia cariera în propriile condiții.

Potrivit Mediafax, Sorana Cîrstea a explicat că anul 2026 va marca două decenii de când participă la turnee ca jucătoare profesionistă, o performanță pe care nu se aștepta să o atingă la începutul carierei. Totuși, spune că ultimii doi ani au fost cei mai fericiți petrecuți pe teren, motiv pentru care a decis să continue încă un sezon înainte de a se retrage.

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viață, și asta trebuie să se sfârșească. (…) Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a transmis sportiva în mesajul publicat online.

Sorana Cîrstea precizează că nu este încă momentul unui „adio”, ci al unui „ne vedem încă o dată”, subliniind că mai are obiective de atins și aspecte pe care își dorește să le îmbunătățească în sezonul viitor. Sportiva speră să își încheie cariera pe o notă pozitivă și spune că este recunoscătoare pentru toate experiențele oferite de tenis.

„Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, care ținea racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”, a adăugat ea.

În prezent, Sorana Cîrstea este a doua cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România, ocupând locul 43 în ierarhia mondială, în timp ce Jaqueline Cristian se află pe poziția 39. Sportiva își invită fanii să îi fie alături în ultimul său sezon, pe care îl numește „un ultim dans în jurul lumii”.