traian și maria băsescu, nunta de aur: au sărbătorit marele eveniment în familie / foto

În cursul dimineții de 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, Traian Băsescu, fost președinte al României și soția sa, Maria, au sărbătorit 50 de ani de căsnicie.

Cu această ocazie, cei doi au făcut Nunta de Aur, la biserică, în prezența familiei. Imaginile postate de Traian Băsescu pe Facebook surprind momentele speciale din biserică: Maria Băsescu a purtat un elegant costum bleumarin, iar alături de cei doi au fost copiii și nepoții. Fiica lor Ioana a venit însoțită de soțul ei, avocatul Radu Pricop, și copilul lor, iar Elena Băsescu a fost prezentă alături de cei trei copii: Traian jr., Sofia și Anastasia.

După slujba religioasă, familia a continuat sărbătoarea acasă, cu șampanie. Postarea lui Traian Băsescu a strâns în doar o oră peste 18.000 de aprecieri și numeroase comentarii de felicitare.

Potrivit Libertatea, Maria Băsescu este cunoscută pentru discreția și eleganța sa, cea care a însoțit frecvent președintele în vizitele oficiale, atât în țară, cât și în străinătate. Comparată deseori cu Jacqueline Kennedy Onassis pentru stilul său vestimentar, fosta primă-doamnă a strălucit în toate aparițiile publice.