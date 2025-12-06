tranzacție surpriză la sibiu: s-a vândut hotelul silva din parcul sub arini

Transportatorul de mărfuri Sorcani, companie controlată integral de omul de afaceri Mircea Barbu, a achiziționat hotelul de 4 stele Best Western Silva, situat în parcul Sub Arini din Sibiu.

Tranzacția a fost realizată de la omul de afaceri Gheorghe Popa și partenerii acestuia, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Gheorghe Popa deținea hotelul împreună cu Ilie și Mariana Domnariu, Ioan Marcu și Stela Stretean. Acționar majoritar era Gheorghe Popa, care controla circa 95% din acțiunile unității hoteliere. Acesta este soțul lui Carmen Marilena Popa, fost președinte al secției penale a Tribunalului Sibiu și judecătoare la Curtea de Apel Alba Iulia, recent pensionată.

Stela Stretean, unul dintre acționari, a ocupat anterior funcția de director de cabinet în perioada în care Ion Ariton era prefectul Sibiului.

Hotelul Best Western Silva dispune de 49 de camere și un restaurant cu două saloane, având capacități de 170 și 290 de locuri. Compania Silva, cea care administrează hotelul, a raportat în ultimii trei ani o cifră de afaceri relativ constantă, în jurul pragului de un milion de euro, însă a trecut pe pierderi în 2023 și 2024.

Luna viitoare, acționarii Silva sunt convocați să aprobe înregistrarea tranzacției la Registrul Comerțului Sibiu, schimbarea denumirii societății în Hotel Silva și trecerea la un regim juridic de SRL.

Compania Sorcani a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 21,8 milioane euro, în creștere cu 22,7% față de anul precedent, și un profit net de 1,4 milioane euro, cu 46,5% peste rezultatul din 2023.