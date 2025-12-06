veste bună pentru educatori: sute de posturi din creșe, deblocate de guvern

Guvernul a dat undă verde, în ședința de vineri, ocupării a peste 300 de posturi în sistemul de educație timpurie, potrivit unui anunț transmis de Ministerul Educației.

Executivul a aprobat un Memorandum prin care sunt scoase la concurs 303 funcții vacante în creșele finalizate recent în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. Aceste posturi sunt necesare pentru operaționalizarea noilor unități de învățământ antepreșcolar.

„Deblocarea acestor posturi, chiar în condițiile presiunilor bugetare actuale, este o veste foarte bună”. a declarat Ministrul Educației, Daniel David

El a reamintit că o măsură similară a fost luată și în luna august, când au fost avizate alte 422 de posturi pentru creșe.

Potrivit ministrului, aceste pași fac parte din direcția pe care o promovează, după perioada de tensiune fiscală, sistemul de educație ar trebui să intre într-o etapă de consolidare și dezvoltare, în care investițiile în resursa umană devin esențiale.

FOTO ARHIVĂ – Ziua porților deschise la o creșă din Mediaș