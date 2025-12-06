weekend important pentru o comună din județul sibiu: duminica își aleg noul primar

La Cârța, județul Sibiu, duminică, 7 decembrie 2025, locuitorii vor fi chemați la urne pentru alegeri locale parțiale, după încetarea mandatului fostului primar din cauza unei incompatibilități.
În cursa electorală s-au înscris doi candidați: Eduard Andrei Manițiu, actual viceprimar cu atribuții de primar, susținut de PNL, și Cristin Magheru, fost primar al comunei, susținut de PSD. Campania electorală a fost marcată de discuții privind continuitatea proiectelor locale și experiența în administrarea comunei.
Rezultatul scrutinului va influența planurile de dezvoltare și prioritățile comunității în următorii ani.
La nivel național, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat mobilizarea suplimentară a mii de angajați pentru alegerile locale parțiale care se desfășoară duminică, 7 decembrie.
Alegerile din România vizează președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Bucureștiului și primari în mai multe localități din țară, printre care Cârța (Sibiu), Găești (Dâmbovița), Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș-Severin) și altele.
Pentru ziua votului, aproximativ 5.600 de angajați suplimentari ai MAI vor fi mobilizați, pe lângă cei peste 25.000 deja prezenți în teren.
Cetățenii români pot vota cu act de identitate valabil, iar alegătorii din alte state UE cu domiciliul sau reședința în România trebuie să prezinte un act de identitate și documentul care atestă adresa. Pentru cei fără document valabil, serviciile de evidență a persoanelor vor funcționa și sâmbătă, și duminică pentru emiterea de cărți de identitate provizorii.
