zi de sărbătoare pentru pacienții de la psihiatrie sibiu: au primit cadouri și momente artistice / foto

Moș Nicolae a vizitat anul acesta, atât pacienții adulți, cât și copiii internați la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, aducând daruri, colinde și clipe pline de emoție.

Pentru pacienții din Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor – Adulți, vizita a fost însoțită de o serbare specială, în cadrul căreia au colindat atât pacienții, cât și invitații Doinița și Ionuț Sambotin, Neluțu Varga și Sebastian Stan. Atmosfera festivă creată în sala de sport a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu, a fost un prilej de apropiere și speranță. Pacienții care au cântat colinde s-au pregătit pentru acest spectacol cu ajutorul asistentei sociale, Liliana Macarie și a voluntarului Vlad Părău.

„Împreună cu toți colegii din spital, reușim să facem zi de zi o echipă. Acest spital nu ar funcționa fără tot ceea ce înseamnă conducerea secțiilor. Mulțumesc colegilor care, chiar dacă nu sunt în prima linie, sunt acolo pentru atingerea obiectivelor – asistenți, psihologi, ergoterapeuți, infirmiere, îngrijitori de curățenie și colegilor care lucrează în curte, fiecare având un rol esențial în buna funcționare a instituției.” a transmis managerul spitalului, Florin Neag

Managerul Florin Neag a mai subliniat și importanța sprijinului acordat pacienților în procesul lor de recuperare.

„În aceste zile, gândurile noastre se îndreaptă și către pacienții care vin în spital ca să-și regăsească sănătatea. Acest lucru ne împinge pe toți înainte să facem lucruri mai bune, zi de zi. Sănătatea mintală nu este un obiectiv, este un drum. Iar acest drum nu poate fi parcurs decât împreună – cu colegii noștri, cu oamenii dragi care ne susțin și cu instituțiile partenere.”

Seara, pentru copiii internați, Moș Nicolae a pregătit daruri și emoții. Două sibience cu suflet mare, Camelia și Alexandra, l-au ajutat pe Moș Nicolae să ajungă și la copiii internați în spital și au donat pungi cu dulciuri celor internați în Secția de Recuperare Neuropsihomotorie.

Aceste două doamne vin de trei ani de zile în secția spitalului, cu daruri de Moș Nicolae pentru copiii bolnavi. Alexandra este sora unui băiat din Sibiu, care a fost pacient al secției spitalului.