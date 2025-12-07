alegeri la cârța: prezență slabă la urne până la 9:30

La secția de votare nr. 260, organizată la Primăria Cârța, la primele ore ale dimineții de 7 decembrie, alegătorii nu s-au înghesuit la urne.
Deși în localitate există 1.020 de persoane înscrise pe liste: 1.011 pe liste permanente și 9 pe liste complementare, până la această ora 9:30 au votat doar 73 de persoane, ceea ce înseamnă o prezență de 7,16%.
Participarea detaliată arată astfel:
- 67 de votanți de pe listele permanente,
- 1 votant pe lista suplimentară,
- 5 votanți de pe listele complementare,
- 0 solicitări pentru urna mobilă.
Scrutinul este important pentru comunitate, întrucât cetățenii din Cârța aleg cine va conduce administrația locală în următorii patru ani.
Candidații pentru funcția de primar a comunei Cârța
Eduard Andrei Manițiu
- Este actualul viceprimar al comunei și cel care exercită în prezent atribuțiile de primar, după suspendarea fostului edil.
- A fost desemnat candidat de organizația județeană a Partidului Național Liberal.
- În campania electorală, acesta promitea continuarea proiectelor deja începute în localitate, cu accent pe investiții în infrastructură, educație, servicii publice și o administrație transparentă.
- Subliniind că este născut în Cârța și are rădăcini locale puternice, el afirmă că își dorește să dezvolte comuna pentru a oferi un mediu mai bun familiilor tinere.
Cristin Magheru
- Este fost primar al comunei Cârța și candidează din partea Partidului Social Democrat (PSD).
- A mai condus administrația locală în trecut și mizează pe experiența acumulată în mandatul anterior.
- Spune că își dorește să revină în funcție pentru a relansa proiecte care, în opinia sa, nu au fost duse mai departe după încheierea mandatului său.
- La alegerile din 2020 a pierdut funcția de primar la o diferență foarte mică, ceea ce îl motivează să reintre în cursă și să recâștige sprijinul comunității.
Până la această oră nu au fost raportate incidente sau probleme electorale.
FOTO ARHIVĂ
