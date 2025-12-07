alegeri la cârța: prezență slabă la urne până la 9:30

La secția de votare nr. 260, organizată la Primăria Cârța, la primele ore ale dimineții de 7 decembrie, alegătorii nu s-au înghesuit la urne.

Deși în localitate există 1.020 de persoane înscrise pe liste: 1.011 pe liste permanente și 9 pe liste complementare, până la această ora 9:30 au votat doar 73 de persoane, ceea ce înseamnă o prezență de 7,16%.

Participarea detaliată arată astfel:

67 de votanți de pe listele permanente,

1 votant pe lista suplimentară,

5 votanți de pe listele complementare,

0 solicitări pentru urna mobilă.

Scrutinul este important pentru comunitate, întrucât cetățenii din Cârța aleg cine va conduce administrația locală în următorii patru ani.

Candidații pentru funcția de primar a comunei Cârța

Eduard Andrei Manițiu

Este actualul viceprimar al comunei și cel care exercită în prezent atribuțiile de primar, după suspendarea fostului edil.

A fost desemnat candidat de organizația județeană a Partidului Național Liberal.

În campania electorală, acesta promitea continuarea proiectelor deja începute în localitate, cu accent pe investiții în infrastructură, educație, servicii publice și o administrație transparentă.

Subliniind că este născut în Cârța și are rădăcini locale puternice, el afirmă că își dorește să dezvolte comuna pentru a oferi un mediu mai bun familiilor tinere.

Cristin Magheru

Este fost primar al comunei Cârța și candidează din partea Partidului Social Democrat (PSD).

A mai condus administrația locală în trecut și mizează pe experiența acumulată în mandatul anterior.

Spune că își dorește să revină în funcție pentru a relansa proiecte care, în opinia sa, nu au fost duse mai departe după încheierea mandatului său.

La alegerile din 2020 a pierdut funcția de primar la o diferență foarte mică, ceea ce îl motivează să reintre în cursă și să recâștige sprijinul comunității.

Până la această oră nu au fost raportate incidente sau probleme electorale.

FOTO ARHIVĂ