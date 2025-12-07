arena jib 2025: rideri de excepție și spectacol pe nocturna de la păltiniș arena

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena a găzduit pe 5 decembrie 2025 o nouă ediție a competiției Arena Jib, un eveniment devenit reper pentru scena de freestyle din România. Concursul s-a desfășurat pe pârtia D, în nocturnă, într-un decor spectaculos, cu rideri sosiți din toate zonele țării.
Traseu tehnic, adaptat tuturor nivelurilor
Pentru această ediție, echipa Păltiniș Arena a conceput un setup complex, alcătuit din trei platforme, fiecare dotată cu câte două elemente: unul accesibil pentru cei aflați la început de drum și unul cu un nivel ridicat de dificultate, dedicat riderilor avansați.
- Platforma 1:
• Butter box – 4 m
• Down rail – 6 m
- Platforma 2:
• Down rail – 4 m
• Double kink rail – 10 m
- Platforma 3:
• Straight box – 5 m
• Straight rail – 5 m
Traseul a permis atât trick-uri de inițiere, cât și execuții avansate, concurenții având libertatea să își construiască linii creative pe fiecare platformă.
Evenimentul a început la ora 17:00 cu ședința tehnică, urmată de o oră de antrenamente, timp în care riderii s-au familiarizat cu toate elementele. Accesul rapid la start, asigurat prin teleskiul pârtiei D, a permis un flux continuu de ture.
Calificările, desfășurate timp de o oră, au scos în evidență trick-uri variate și linii tehnice, doar cei mai buni sportivi avansând în Finală. Pentru siguranța participantelor, podiumul categoriei fete a fost stabilit pe baza rezultatelor din calificări. Finala a constat în 5 manșe, iar cele mai bune trei au contat în stabilirea clasamentului final.
Performanțe remarcabile și campioni confirmați
Campionul ediției precedente, Gabriel Andrei, și-a apărat titlul și în acest an, impresionând juriul cu execuții curate și linii impecabile. Tot el a câștigat și trofeul Best Trick, cu un spectaculos tail-slide 270 out pe cel mai dificil element al traseului – double kink rail.
Rezultate oficiale
Snowboard – Fete
- Ioana Halmaghi
- Bianca Vladislav
- Andra Popa
Snowboard – Băieți
- Gabriel Andrei
- Santiago Freinademetz
- Silviu Popa
Best Rookie: Teodor Petre
Best Trick: Gabriel Andrei – Tail-slide 270 out pe double kink
Ski
- Ștefan Mirescu
- Zalan Torok
- Radu Farcașanu
Premiul special – Ski Fete: Hanna Ivaș
Premiere și afterparty
Câștigătorii au fost recompensați cu echipamente oferite de Flava Shop, H2O și FreeSport, iar seara s-a încheiat cu petrecerea Get United, unde Abasc a întreținut atmosfera până târziu în noapte. Mulțumim partenerilor evenimentului pentru sprijin și pentru premiile oferite: Red Bull România, Flava Shop, H2O și FreeSport.
Organizatorii mulțumesc și Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu pentru asistență și implicare.
