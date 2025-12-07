arena jib 2025: rideri de excepție și spectacol pe nocturna de la păltiniș arena

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena a găzduit pe 5 decembrie 2025 o nouă ediție a competiției Arena Jib, un eveniment devenit reper pentru scena de freestyle din România. Concursul s-a desfășurat pe pârtia D, în nocturnă, într-un decor spectaculos, cu rideri sosiți din toate zonele țării.

Traseu tehnic, adaptat tuturor nivelurilor

Pentru această ediție, echipa Păltiniș Arena a conceput un setup complex, alcătuit din trei platforme, fiecare dotată cu câte două elemente: unul accesibil pentru cei aflați la început de drum și unul cu un nivel ridicat de dificultate, dedicat riderilor avansați.

Platforma 1:

• Butter box – 4 m

• Down rail – 6 m

• Down rail – 4 m

• Double kink rail – 10 m

• Straight box – 5 m

• Straight rail – 5 m

Traseul a permis atât trick-uri de inițiere, cât și execuții avansate, concurenții având libertatea să își construiască linii creative pe fiecare platformă.

Evenimentul a început la ora 17:00 cu ședința tehnică, urmată de o oră de antrenamente, timp în care riderii s-au familiarizat cu toate elementele. Accesul rapid la start, asigurat prin teleskiul pârtiei D, a permis un flux continuu de ture.

Calificările, desfășurate timp de o oră, au scos în evidență trick-uri variate și linii tehnice, doar cei mai buni sportivi avansând în Finală. Pentru siguranța participantelor, podiumul categoriei fete a fost stabilit pe baza rezultatelor din calificări. Finala a constat în 5 manșe, iar cele mai bune trei au contat în stabilirea clasamentului final.

Performanțe remarcabile și campioni confirmați

Campionul ediției precedente, Gabriel Andrei, și-a apărat titlul și în acest an, impresionând juriul cu execuții curate și linii impecabile. Tot el a câștigat și trofeul Best Trick, cu un spectaculos tail-slide 270 out pe cel mai dificil element al traseului – double kink rail.

Rezultate oficiale

Snowboard – Fete

Ioana Halmaghi Bianca Vladislav Andra Popa

Snowboard – Băieți

Gabriel Andrei Santiago Freinademetz Silviu Popa

Best Rookie: Teodor Petre

Best Trick: Gabriel Andrei – Tail-slide 270 out pe double kink

Ski

Ștefan Mirescu Zalan Torok Radu Farcașanu

Premiul special – Ski Fete: Hanna Ivaș



Premiere și afterparty

Câștigătorii au fost recompensați cu echipamente oferite de Flava Shop, H2O și FreeSport, iar seara s-a încheiat cu petrecerea Get United, unde Abasc a întreținut atmosfera până târziu în noapte. Mulțumim partenerilor evenimentului pentru sprijin și pentru premiile oferite: Red Bull România, Flava Shop, H2O și FreeSport.



Organizatorii mulțumesc și Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu pentru asistență și implicare.