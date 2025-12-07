ciprian ciucu, dat câștigător la primăria capitalei: exit poll-urile indică o victorie clară

Primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegerile la Primăria București 2025 indică un avans constant pentru candidatul Ciprian Ciucu, care apare pe primul loc în toate sondajele realizate în ziua votului.
Diferența dintre el și următorii contracandidați este de aproximativ cinci procente, potrivit datelor centralizate.
Potrivit Mediafax, CURS – Avangarde: Ciprian Ciucu cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3%, Anca Alexandrescu cu 20,2%, Cătălin Drulă cu 12,8% și Ana Ciceală cu 6%.
Rezultatele INSCOP, colectate tot în ziua votului, arată cifre similare: 31,7% pentru Ciucu, 26,1% pentru Băluță, 21,1% pentru Alexandrescu, 12,8% pentru Drulă și 7% pentru Ciceală.
Un al treilea exit-poll, realizat de SOCIOPOL, indică: Ciucu 32%, Băluță 27%, Alexandrescu 19%, Drulă 12%, Ciceală 8%.
Conform acestor date, Ciprian Ciucu se desprinde ca favorit, având un avans relativ constant de aproximativ cinci procente față de principalul contracandidat, Daniel Băluță.
FOTO – Profil Facebook Ciprian Ciucu
