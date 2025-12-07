daniel oprița confirmă interesul pentru fc hermannstadt: „îmi doresc să vin la sibiu” / exclusiv

Antrenorul echipei CSA Steaua, Daniel Oprița a confirmat interesul său de a veni la FC Hermannstadt. Tehnicianul speră să ajungă la un acord zilele următoare cu conducerea lui CSA Steaua.

De șase ani la CSA Steaua, Daniel Oprița este tentat să facă pasul spre Superliga, la FC Hermannstadt, dar anunță că va pleca doar în condiții amiabile, cu acordul conducerii clubului militar.

”Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte. Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă. Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi. Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt” a declarat Daniel Oprița în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

”Chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea”

Daniel Oprița a vizionat duminică la televizor meciul ”U” Cluj – FC Hermannstadt 3-0 și anunță că situația sibienilor nu e una fără ieșire, așa cum pare în acest moment.

”Situația e una complicată la FC Hermannstadt, dar ei au mai fost în aceeași situație și au reușit să iasă de acolo. M-am uitat la meciul de la Cluj, când intri în criza asta, locul te apasă, nu e ușor, chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea. E nevoie să lege 2-3 rezultate pozitive și atunci s-ar regla situția. FC Hermannstadt are și jocuri grele, urmează un meci cu Craiova, nu e ușor, dar situația se poate remedia, mai sunt multe meciuri” a mai punctat tehnicianul dorit de FC Hermannstadt.

Antrenorul principal Daniel Oprița își dorește să vină la Sibiu alături de staff-ul cu care lucrează la CSA Steaua și din care mai fac parte secunzii Nofitovici și Bărbulescu, antrenorul cu portarii Fulga și preparatorul fizic Grigoraș.