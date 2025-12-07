doliu la liverpool: a murit tom hicks

Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks, cunoscut pentru deținerea a trei echipe de top: Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din Major League Baseball și Liverpool FC din Premier League, a decedat dumincă, 7 decembrie, la vârsta de 79 de ani.

Tom Hicks a condus Dallas Stars între 1995 și 2011, câștigând Cupa Stanley în 1999, și Texas Rangers între 1998 și 2010, obținând trei titluri în Divizia de Vest a Americii și o participare în World Series. În 2007, a achiziționat 50% din acțiunile echipei Liverpool FC.

„A fi alături de el a însemnat întotdeauna mai mult decât stadioane și terenuri de baseball. A fost vorba despre respect personal, încredere și prietenie”, a spus Jerry Jones, proprietarul Dallas Cowboys, exprimând condoleanțe familiei.

Potrivit Liverpool, în afaceri, Tom Hicks a fost un inovator, cofondând Hicks & Haas în 1984 și Hicks, Muse, Tate & Furst în 1989, contribuind la transformarea strategiei de investiții și capital privat.

„Tom Hicks a fost un om de afaceri inovator și un pionier în domeniul capitalului privat. El a combinat angajamentul său față de afaceri și sport prin deținerea echipelor Stars și Rangers”, a declarat Ross Perot Jr., fiul celebrului miliardar și politician Ross Perot

Pe lângă afaceri și sport, Hicks a fost parașutist în rezervă, comisar al American Battle Monuments Commission și membru al Consiliului de administrație al Universității din Texas între 1994 și 1999.

Tom Hicks lasă în urmă soția sa de 35 de ani, Cinda Cree Hicks, și șase copii: Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks și Catherine Forgrave Hicks.

Copiii săi au transmis un mesaj emoționant:

“Dintre toate realizările sale remarcabile, titlul cel mai prețuit de Tom Hicks era acela de ‘tată’. Indiferent de încercările și greutățile cu care s-a confruntat în viață, el a rămas constant în generozitatea și dragostea sa pentru familie. Deși suntem devastați de această pierdere, suntem profund recunoscători că am fost copiii lui”. au transmis aceștia

