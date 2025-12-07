emoție și colinde la hramul bisericii din hipodrom. mitropolitul ardealului i-a îndemnat pe credincioși la fapte bune / foto

Comunitatea ortodoxă din cartierul Hipodrom, Sibiu, a marcat sâmbătă, 6 decembrie, sărbătoarea Sfântului Nicolae printr-un eveniment religios de amploare, oficiat de Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Laurențiu.

Slujba arhierească a avut loc în Biserica „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Nicolae” din Sibiu, unde numeroși credincioși au venit să celebreze hramul secundar al lăcașului.

Alături de mitropolit s-au aflat preoți din cadrul Protopopiatului Sibiu și slujitori ai parohiei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane. Atmosfera sărbătorească a fost întregită de participarea corului și de momentul de colinde pregătit de tineri din comunitate.

Potrivit site-ului mitropolia-ardealului.ro , în cuvântul adresat credincioșilor, ierarhul a vorbit despre figura Sfântului Nicolae ca model de generozitate, credință și implicare în viața celor aflați în nevoi. El a subliniat că exemplul marelui ierarh, cunoscut pentru gesturile sale discrete de milostenie, rămâne valabil și astăzi pentru oricine dorește să pună în practică învățătura creștină.

La finalul slujbei, preoții parohiilor arondate bisericii i-au mulțumit mitropolitului pentru prezență și l-au omagiat printr-o icoană reprezentându-l pe Sfântul Nicolae. Copiii au primit daruri, păstrând tradiția specifică acestei sărbători, iar credincioșii au fost îndemnați să sprijine activitatea social-filantropică desfășurată de parohie pentru persoanele aflate în dificultate.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii locașului de cult, un moment de recunoștință față de cei care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea comunității bisericești din Hipodrom.

FOTO Costin Chesnoiu