fc hermannstadt capotează la cluj: sibienii au luat 3 goluri de la “u” /video

FC Hermannstadt a jucat lamentabil duminică la Cluj, pierzând cu 0-3 în disputa cu ”Universitatea”. Echipa de pe malul Cibinului are nouă etape fără victorie.

Sibienii și-au blindat din nou apărarea cu trei fundași centrali, sistemul care nu a dat deloc roade în acest sezon, dar care a fost folosit cu sfințenie de Măldărășanu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La încălzire, Ivanov s-a accidentat, astfel că Biceanu i-a luat locul bulgarului în formula de start.

Cu gândul la play-off, ”U” a deschis scorul rapid, după doar patru minute, când Chipciu a centrat pe jos, Stoica respinge în ultimă instanță din fața lui Macalou și Lukic, scăpat din marcajul lui Karo, înscrie din apropiere.

Foto: Simion Sebastian Tataru

Conduși pe tabelă, sibienii au ieșit la joc, dar au atacat lent, fără viteză, fără a reuși să pună presiune în careul advers. În minutul 27, Gjorgjievski a reluat modest cu capul, după o primă acțiune bună pe flancul stâng.

Și clujenii au părut mulțumiți de scor, astfel că la pauză a fost 1-0. După pauză, Buș apare în ofensiva sibienilor. Intră și Jair în minutul 56, dar FC Hermannstadt construiește greoi și fără idei, un joc foarte modest.

Buș are jumătate de ocazie în minutul 60, când deviază cu capul, dar mingea trece pe lângă poarta „șepcilor roșii”. ”U” Cluj se desprinde în minutul 67, când bosniacul Lukic pendulează în careu din 14 metri și trage rapid, iar Căbuz nu mai are reacție.

Foto: Simion Sebastian Tataru

Interimarul Negru îi introduce și pe Batista și Ciubotaru. Dar golul vine imediat tot în poarta sibiană, Lukic reușește ”tripla” în minutul 70, când reușește o acțiune personală și finalizează elegant.

La 3-0, soarta punctelor e decisă, dar sibienii au rămas în continuare fără reacție, total neputincioși în atac. Singurul lucru pozitiv de menționat a fost intrarea lui Gândilă, la debut în acest sezon.

S-a terminat 3-0 și sibienii rămân pe penultimul loc în Superliga,a cumulând nouă etape fără victorie

La cum arată, FC Hermannstadt va avea o misiune grea să evite retrogradarea și cine a făcut acest lot în vară ar trebui să răspundă în fața acționarilor clubului.

Cu siguranță, sibienii au nevoie să aducă în iarnă întăriri în toate compartimentele și să se despartă de jucătorii care nu pot aduce un plus.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi (Ciubotaru 68), Karo, I. Stoica, Issah, Stancu – Albu, Biceanu (Batista 68), Oroian (Jair 56) – Chițu (Gândilă 88), Gjorgjievski (Buș 46). Antrenor: Vali Negru