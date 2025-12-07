formulă nouă de calcul a vechimii în muncă: sunt afectați și cei cu joburi part-time

Începând din 2026, vechimea în muncă va fi calculată după o nouă metodă, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Măsura este reglementată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul Ordin 59/2014 și introduce reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice.

Cum se va calcula vechimea

Potrivit Gândul, zilele lucrate nu vor mai fi considerate simplu „zile lucrătoare”, ci vor fi convertite proporțional în „zile calendaristice de stagiu”. De exemplu, dacă o lună are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, iar o persoană a lucrat 20 de zile, vechimea recunoscută pentru acea lună va fi de aproximativ 27,27 zile calendaristice.

Zilele calendaristice acumulate într-un an vor fi însumate și transformate în luni și ani de vechime folosind o medie lunară standard de aproximativ 30,42 zile. Această metodă permite un calcul proporțional, astfel încât orele lucrate part-time sau perioadele de muncă fragmentate să fie reflectate corect, spre deosebire de sistemul anterior, unde o lună cu câteva zile lucrate putea fi contabilizată ca lună întreagă.

Alte noutăți aduse de metodologie

Perioadele de muncă suprapuse vor fi plafonate: dacă o persoană a avut două sau mai multe locuri de muncă simultan, vechimea nu va fi dublată.

Ordinul include categorii precum activitate normală, condiții speciale (mineritul, energia), condiții deosebite (armată, poliție), concediu medical, șomaj și alte situații asimilate.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că ordinul are caracter tehnic și nu afectează drepturile deja câștigate: nu se vor face recalculări retroactive, iar noile reguli se aplică pentru perioada de muncă viitoare.

Impactul asupra angajaților

Noua metodă oferă un calcul mai corect pentru cei cu activitate part-time sau cariere fragmentate, iar eliminarea dublei contorizări la angajările simultane aduce transparență și reduce riscul erorilor. Astfel, stagiul de cotizare va reflecta mai fidel munca efectiv prestată.

