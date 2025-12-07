incident electoral la cârța: tată și fiu, au intrat împreună în cabina de vot

IPJ Sibiu a transmis primul incident electoral înregistrat în comuna sibiană Cârța. Aici, două persoane au fost surprinse în timp ce se aflau în aceeași cabină de vot.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 13:45, atunci când un agent de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fost sesizat direct cu privire la o posibilă faptă nelegală legată de procesul electoral. Sesizarea viza prezența a două persoane în aceeași cabină de vot, iar una dintre ele ar fi fotografiat buletinul de vot.

Polițiștii au intervenit rapid, identificând cele două persoane indicate. Este vorba despre doi localnici, tată și fiu, în vârstă de 47, respectiv 35 de ani.

În urma verificărilor, suspiciunea privind fotografierea buletinului de vot nu s-a confirmat, bărbatul folosise lanterna telefonului, nu camera foto.

În schimb, a fost constatată încălcarea prevederilor legale referitoare la prezența simultană a două persoane în cabina de vot. Astfel, bărbatul de 35 de ani a fost sancționat contravențional cu o amendă de 600 de lei pentru nerespectarea interdicției privind accesul în cabina de vot altei persoane în afara celei care își exercită dreptul de vot.

Până ora 15:00 au votat 408 persoane de pe listele permanente, 11 pe listele suplimentare, 7 de pe listele complementare și 27 prin intermediul urnei mobile. În total, numărul votanților a ajuns la 453, ceea ce reprezintă o prezență de 44,41 %.