lando norris, noul star absolut al formulei 1: a devenit campion mondial

Lando Norris, pilotul echipei McLaren, a devenit campion mondial de Formula 1, obținând primul său titlu din carieră.

Performanța sa reprezintă un moment definitoriu atât pentru el, cât și pentru echipa britanică, care revine astfel în prim-planul competiției.

Prin acest rezultat, echipa McLaren își consolidează poziția în istoria Formulei 1, adăugând încă un titlu important în palmares. Sezonul lui Lando Norris confirmă ascensiunea constantă a echipei și demonstrează potențialul său pentru anii următori.

Potrivit Mediafax, pilotul McLaren intră astfel în istorie ca al 11-lea campion mondial britanic. Lando Norris a încheiat sezonul cu 423 de puncte, în timp ce Verstappen a strâns 421 de puncte, în ciuda victoriei de la Abu Dhabi.

Podiumul cursei a fost completat de coechipierul lui Norris, Oscar Piastri, care a terminat pe locul secund și a urcat pe poziția a treia în clasamentul general, cu 410 puncte.

Performanțele echipei McLaren consfințesc un sezon istoric: pentru prima dată din 1998, echipa britanică a câștigat atât titlul mondial la piloți, cât și campionatul constructorilor, pe care și-l adjudecase și în 2024.

În spatele podiumului, Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat cursa pe locul 4, urmat de George Russell (Mercedes) pe 5. Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe poziția a 6-a, iar Esteban Ocon (Haas) pe 7.

Top 10-ul de la Abu Dhabi a fost completat de Lewis Hamilton (Ferrari), clasat pe 8, Nico Hülkenberg (Sauber) pe 9, iar Lance Stroll (Aston Martin) pe locul 10.