liberalul eduard manițiu, ales primar al comunei cârța

PNL Sibiu a anunțat duminică seara rezultatul alegerilor locale din comuna Cârța. Eduard Manițiu, actualul viceprimar liberal, a câștigat mandatul de primar.

Potrivit reprezentanților organizației liberale, victoria lui Manițiu vine în urma unei campanii marcate de mobilizarea puternică a comunității locale. Mulți dintre susținători, inclusiv persoane plecate în străinătate sau în alte orașe, s-au întors acasă pentru a-și exprima votul și a decide direcția în care va fi administrată comuna în următorii ani.

Eduar Manițiu este prezentat de liberali drept un om „atașat de locurile natale”, care și-ar fi confirmat dedicarea prin proiectele și munca depusă în administrația locală. Echipa PNL susține că noul primar își va continua activitatea „zilnic, ca și până acum”, în beneficiul comunității.

Duminică, în ziua votului, 588 de persoane din listele permanente s-au prezentat la urne, alături de 16 votanți pe liste suplimentare și 7 pe liste complementare. Prin intermediul urnei mobile au votat 27 de persoane. În total, au fost înregistrați 638 de votanți, ceea ce corespunde unei prezențe de 62,55 %.

Cum au votat oamenii din Cârța

La scrutinul local, candidatul Partidului Național Liberal, Manițiu Eduard-Andrei a obținut 417 voturi, adică 66,19 %, un avans de 204 voturi față de contracandidatul său. Cristin Magheru, reprezentantul Partidului Social Democrat a strâns 213 voturi, echivalentul a 33,81 %. În total au fost exprimate 630 de voturi, toate valide, conturând o victorie clară pentru candidatul PNL.

FOTO Eduard Manitiu Facebook