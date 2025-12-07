niciun incident la votare în cârța: prezența la urne a trecut de 30 la sută

Până în prezent, procesul de votare s-a desfășurat fără incidente, din perspectiva atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne. La nivelul județului Sibiu, nu au fost raportate până acum sesizări referitoare la posibile nereguli în desfășurarea procesului electoral.

Polițiștii sibieni reamintesc faptul că, dreptul de vot se exercită numai în comuna în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului.

Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului nu pot vota în localitatea unde au reședința, pot vota în localitatea unde au domiciliul dacă acolo se organizează, desigur, alegeri.

Prezența la vot, ora 14:00

Până la acest moment, și-au exprimat votul 306 persoane de pe listele permanente, 7 de pe listele complementare și 8 alegători suplimentari, iar urna mobilă nu a fost utilizată. În total, au votat 321 de persoane, ceea ce reprezintă o prezență de 31,47%.