vali negru după cea mai slabă prestație a lui fc hermannstadt din acest sezon: ”ne scufundăm”

După ce sibienii au capotat lamentabil duminică la Cluj, scor 0-3 cu ”U”, interimarul de la FC Hermannstadt anunță că situația la echipă este una critică.

Bosniacul Lukic a făcut spectacol pentru ”U” și a reușit o ”triplă” în poarta sibienilor, în timp ce FC Hermannstadt a evoluat lamentabil, fără a avea vreo ocazie pe tot parcursul jocului.

Rămas interimar pe bancă după plecarea lui Marius Măldărășanu, Vali Negru a stat probabil pentru ultima dată pe banca sibienilor, iar prestația echipei a fost una dezamăgitoare.

”A câștigat echipa care a fost mai bună, o victorie meritată. Cred că am fost în joc și noi până la 2-0 și am avut ocazii. Am primit un gol, am mai primit și altă dată. Golul doi a fost decisiv, atunci am simțit că nu mai putem întoarce rezultatul. Nu le pot reproșa atitudinea, au muncit, dar a câștigat echipa mai bună. Când faci tot ce depinde de tine pe teren și cealaltă echipă e mai bună, asta e, trebuie să acceptți și să mergi mai departe” a recunoscut Valentin Negru la flash-interviuri, după jocul de la Cluj.

”Secund” pentru doi ani și jumătate la Sibiu, Vali Negru își dorește să preia ca principal o echipă de eșalon inferior.

El acuză și faptul că nu mai sunt mulți jucători din sezonul trecut, unii fiind valorificați, alții având probleme medicale.

”Dacă ne uităm la echipa din meciul acesta, vedem că nu mai sunt mulți jucători de anul trecut. Au rămas Antwi, Chițu, Stoica, cam 3 jucători. Sunt mulți jucători care au dispărut din echipa de anul trecut, unii au plecat, unii au probleme, cu sunt Căpușă, Ivanov. Am avut și probleme cu o viroză în lot, am sperat la mai mult, din păcate, atât s-a putut. E o situație mult mai dificilă față de anul trecut. Cu cât trece timpul și nu reușim să luăm puncte, cu atât va fi mai greu. Le-am zis băieților, trebuie să câștigăm puncte până în iarnă, apoi să vedem ce putem face. Eu voi rămâne cât va fi nevoie și apoi vedem ce va fi”, a mai spus Vali Negru.