a murit ioan sdrobiș: el l-a descoperit pe cristi chivu

Fotbalul românesc a pierdut astăzi una dintre figurile sale marcante. Ioan Sdrobiș, considerat de mulți „părintele” generațiilor de jucători pe care le-a format, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani.

Potrivit unupetrotus.ro, vestea tristă a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul clubului Viitorul Onești și apropiat al tehnicianului în ultimii ani.

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Mihai Fudalache

Un antrenor cu rezultate importante

De-a lungul carierei, Sdrobiș a condus mai multe echipe de tradiție ale fotbalului românesc, printre care Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani sau FC Vaslui. Cea mai prolifică perioadă a avut-o însă la CSM Reșița, club unde a obținut performanțe notabile, inclusiv în primul eșalon.

L-a descoperit pe Cristi Chivu

Numele lui Ioan Sdrobiș este legat de lansarea în fotbalul mare a lui Cristi Chivu. Fostul căpitan al echipei naționale a fost promovat de Sdrobiș la CSM Reșița în perioada 1997-1998. Deși începutul relației lor a fost unul solid, în timp legătura s-a deteriorat complet.

„Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, declara anul trecut Sdrobiș, vizibil afectat că elevul său de altădată s-a îndepărtat de el după ascensiunea în fotbalul european.

Critic constant al lui Mircea Lucescu

În ultimii ani, afectat de probleme de sănătate și retras treptat din atenția publică, Ioan Sdrobiș era intervievat tot mai rar. Atunci când apărea, discuțiile gravitau adesea în jurul relațiilor tensionate cu două nume mari ale fotbalului românesc: Chivu și Mircea Lucescu.

Ioan Sdrobiș a fost unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui Lucescu, pe care îl acuza deseori de implicarea în jocurile de culise din fotbalul autohton. În una dintre ultimele sale declarații publice, antrenorul i-a cerut actualului selecționer să-și asume greșelile și să găsească soluții pentru a redresa naționala.

„Știu că e greu, că e orgolios, dar acum să-l vedem cum scoate echipa din această stare. E la vârsta la care poate să facă o analiză clară. Dacă nu califică echipa la Mondiale, atunci e altceva, o să spun ce cred”, afirma Sdrobiș, referindu-se la înfrângerea cu Bosnia, scor 0-1, una dintre prestațiile care l-au nemulțumit profund.

Moartea lui Ioan Sdrobiș lasă un gol imens în fotbalul românesc, acolo unde generații întregi de jucători și antrenori i-au recunoscut întotdeauna meritul de a fi fost un formator autentic, un caracter puternic și un om dedicat total sportului pe care l-a iubit.