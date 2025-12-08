caietele și jocurile „minune” create la sibiu: ajută copiii să fie mai calmi, mai veseli, mai concentrați

Ioana Boariu, sibiancă pasionată de educație alternativă și de lucrul cu oamenii, a transformat experiențele sale de mamă și facilitator de ateliere, într-un proiect creativ. Aceasta creează jocuri și caiete de activități menite să îmbunătățească memoria, concentrarea și starea de prezență, atât la copii, cât și la adulți.

Caiete de activități: „Partea faină e că sunt reutilizabile”

Povestea caietelor de activități a început în preajma Crăciunului trecut, când Ioana căuta un cadou potrivit pentru fiul ei. „Aveam toată casa plină de lego-uri și am zis că e prea mult să mai cumpăr unul nou. Așa că am căutat fișe de activități pe internet, am scos la imprimantă un teanc și le-am pus într-o mapă”, își amintește Ioana. Reacția copilului i-a arătat că intuiția ei fusese bună: caietul improvizat a devenit rapid vedeta casei, iar prietenii fiului ei erau la fel de încântați de provocările pe care le găseau în fișe.

De aici a pornit un întreg proces creativ. Ioana a început să își adapteze propriile fișe și să creeze primele caiete reutilizabile de „gimnastică mentală”. „O parte dintre activități trebuie făcute cu ambele mâini în același timp, astfel încât să se activeze ambele emisfere cerebrale. În acest mod se îmbunătățesc memoria, concentrarea, starea de prezență. Odată ce ești prezent în activitatea respectivă, și sistemul nervos se reglează”, explică Ioana.

Caietele conțin și exerciții de logică, au mai multe moduri de rezolvare și pot fi folosite la nesfârșit datorită paginilor pe care se scrie cu marker special, apoi se poate șterge totul.

Jocuri de memorie și educație financiară pentru copii

Ioana a trecut apoi la conceperea jocurilor educative, inspirate tot din experiențele cu fiul ei. Astfel s-a născut MemoriX, un joc de buzunar gândit pentru vacanțe, călătorii și ieșiri în parc. „Tot ce trebuie să faci este să găsești aceeași imagine pe două cartonașe din teanc”, explică Ioana.

Alt joc făurit de Ioana Boariu este Aventura lui Băniță, un boardgame special conceput pentru un atelier de educație financiar. Cu zaruri, pioni, monede aurii și cartonașe pline de provocări, jocul își propune să îi facă pe cei mici curioși și implicați. „Trebuie să arunci cu zarul, să extragi un cartonaș și primești tot felul de provocări. Una dintre ele este să îmbrățișezi un coleg ca să primești un bănuț auriu”, spune Ioana, subliniind că a dorit ca exercițiile să fie nu doar educative, ci și interactive și amuzante.

Creațiile sibiencei sunt destinate oricărei persoane care dorește să își antreneze mintea. „Se pot folosi de la 4 la 104 ani, așa cum îmi place mie să spun. Sunt pentru copii, dar și pentru persoanele care se confruntă cu stres și vor să fie mai ancorate în prezent”, spune ea.

Caietele de activități costă 55 lei, jocul MemoriX costă 45 lei, iar boardgame-ul Aventura lui Băniță costă 90 lei.

Pe lângă faptul că este creatoare de jocuri, Ioana Boariu este și „facilitator de ateliere de joacă și conectare”. În ultimii ani, ea a lucrat cu copii din școli și licee: „De curând am avut un atelier într-un liceu la Săptămâna Altfel”. De asemenea, lucrează cu femei pentru care organizează întâlniri dedicate reconectării și stării de bine. În paralel, Ioana practică reflexoterapia și terapia Access Bars, două instrumente prin care îi ajută pe oameni să aibă mai multă claritate în viața lor.

Creațiile Ioanei Boariu vor putea fi descoperite în 13 și 14 decembrie la bazarul organizat la Șura Culturală Gușterița. Veți putea vedea și, dacă doriți, achiziționa, caietele de activități și jocurile create de aceasta. Sunt perfecte pentru a fi oferite în dar de Crăciun. De asemenea, detalii despre Ioana și lucrurile pe care le făurește puteți găsi pe pagina ei de Facebook.