cârnați afumați cu lemn de fag și caltaboș cu gust de odinioară: așa se vinde tradiția la piața cibin - ”cum le făceau bunicii” / video foto

Sibienii au început deja cumpărăturile pentru masa de Crăciun, iar la carmangeriile din Piața Cibin cele mai vândute produse sunt cârnații de porc afumați și caltaboșul, care se dau „ca pâinea caldă”. Comercianții au vitrinele pline cu preparate tradiționale din carne de porc, iar clienții vin în număr mare pentru a-și asigura produsele de sărbători: cârnați, slănină afumată, carne proaspătă sau chiar carcase întregi.

Mioara Bogdan, comerciant din Rășinari și reprezentant al magazinului „Tradiție sibiană la Mioara și Pavel” din Piața Cibin, spune că sibienii preferă să cumpere carne cât mai proaspătă în această perioadă. „În preajma sărbătorilor oferim sibienilor porc pârlit, de la carcasă întreagă până la carne tocată. Facem pe piese, le dăm o pulpă, le dăm după preferințe. În fiecare dimineață aducem marfă proaspătă și de foarte bună calitate. Avem burtă, costiță foarte frumoasă, nu e grasă. Avem și mașină de tocat și tocăm carnea în fața clienților ca să vadă ce punem”, a declarat aceasta.

Comercianții se pregătesc cu stocuri consistente pentru perioada care urmează. „Avem deja multe comenzi. Toată lumea vrea produsul proaspăt ca să nu mai înghețe. Avem carmangerie proprie și îi invităm pe clienți la standul de afumături. Aici avem cârnați de porc de casă, doar din porc, foarte buni. Avem cârnați de oaie și vită, piept afumat, ciolan, slăninuță cu și fără boia, tot ce ține de porc. Noi afumăm doar cu lemn de fag, gustul de odinioară, cum făceau bătrânii noștri. Așteptăm clienții cu încredere”, mai spune Mioara Bogdan.

Cârnații afumați, preferații sibienilor

Un alt comerciant din Piața Cibin confirmă că produsele afumate sunt cele mai căutate. „Cârnați afumați de porc, de vită, afumături făcute în casă. Respect rețeta de la bunicii mei și duc mai departe tradiția lor. Deocamdată vânzarea e mai slabă decât în alți ani, dar sperăm ca înainte de Crăciun să se anime lucrurile”, a spus Bogdan, comerciant.

Printre produsele apreciate în aceste zile se numără și caltaboșul și toba. „Avem și jumări foarte bune, jumări crocante. Le dăm clienților să guste produsele. De la cei mici la cei mari, toți sunt așteptați să pună pe masa de sărbători ce e mai bun. Să nu uităm de brânzeturile tradiționale sau pâinea de casă. Avem și carne de vițel, pentru o supă sau o ciorbiță bună de sărbători”, mai spune Mioara Bogdan.

Prețuri pentru toate buzunarele

Prețurile produselor tradiționale din Piața Cibin sunt accesibile și variate, în funcție de preparat. Tobă se găsește la 45 de lei kilogramul, în timp ce cârnații uscați de porc sunt 40 de lei kilogramul. Cârnații proaspeți afumați pornesc de la 42 de lei kilogramul, la fel ca afumăturile de porc — coaste, burtă sau slănină. Alte produse din carne au prețuri cuprinse între 23–24 de lei și 35 de lei kilogramul, în funcție de tăietură și de preferințele clienților, comercianții subliniind că nu au aplicat scumpiri față de anii trecuți.

